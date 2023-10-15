مراسلة القاهرة الإخبارية: توجه متصاعد لحدة وتيرة الاستهداف الإسرائيلي (فيديو)

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة، إن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف منذ الليل حتى اللحظة، ولم تتمكن طواقم الإسعاف وطواقم الدفاع المدني من الوصول إليها لإخلاء وإجلاء من فيها.

وأضافت عوكل، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أننا شهدنا قصف على منزل في منطقة جبالية، وتم استهداف منزل آخر مكون من عدة طوابق، الأمر الذي أسقط عددًا من الشهداء والجرحى.

القصف مستمر في مناطق مختلفة بشرق وشمال قطاع غزة

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية من غزة، إلى أن القصف مستمر في مناطق مختلفة بشرق وشمال قطاع غزة، ولم يقف الاستهداف بالمطلق، وهناك توجه متصاعد لحدة وتيرة الاستهداف الإسرائيلي، ووقوع أكبر عدد من الضحايا، إضافة إلى أن طواقم الإسعاف وطواقم الدفاع المدني لم يعد لديهم القدرة للإلحاق بكل ما يحدث من استهدافات، وبالتالي الأمر قد يؤدي لكوارث إنسانية لاحقًا.