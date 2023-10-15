الأكاديمية الوطنية للتدريب تطلق مبادرة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى

كشفت شيرين مجدي، مراسلة فضائية "إكسترا نيوز"، تفاصيل إطلاق الأكاديمية الوطنية للتدريب مبادرة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني تحت شعار "شريان واحد"، بالتعاون مع جمعية الهلال المصري.

وأضافت مراسلة الفضائية من مقر الأكاديمية، أن المبادرة تستمر اليوم حتي الساعة الثالثة من عصر اليوم، ومستمرة في حالة استمرار استقبال متبرعين بالدم.

وأضافت المراسلة أن الأكاديمية يتوافد عليها العاملون بها والخريجيون ومتدربون منها ، ومتواجدون مع انطلاق المبادرة، وأعداد متواصلة ومستمرة في التوافد.

الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن تضامنها مع فلسطين

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن تضامنها مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية تطلق مبادرة للتبرع بالدم بداية من اليوم الأحد، لكل العاملين بالأكاديمية وخريجيها.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.