"الزراعة" تتابع الاستعداد لموسم المحاصيل الشتوية

كلَّف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاستعداد لموسم زراعة القمح وبدء الدورة الزراعية لتحقيق المساحة المستهدف زراعتها بالمحصول الاستراتيجي المهم.

وقام اليوم الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، ويرافقه لجنة من الإدارة بزيارة إلى محافظة القليوبية.

وقام بالمرور على حقول المزارعين بحضور المهندس رجب غنيم، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية ومسئولي الزراعة بالمحافظة، وذلك للشرح والتعريف بالممارسات الزراعية السليمة والتجهيز لزراعة القمح وتطبيق الدورة الزراعية وتوقيتات الزراعة، والالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها قمح، والتأكيد على زيادة الندوات الإرشادية والتواجد بين المزارعين بالحقول وخاصة الأماكن البعيدة للتمكن من توصيل المعلومة الإرشادية وحزم التوصيات الصحيحة لزيادة الإنتاج من وحدة المساحة وتعظيم الدخل للمزارع لتحسين مستوى معيشة الأسرة.

الاستعداد لموسم المحاصيل الشتوية

كما قام "يوسف" بالمرور على جمعية سندبيس التابعة للقناطر الخيرية لمتابعة توفر الأسمدة وتقاوي القمح والفول البلدي المعتمده والموصي بها من وزارة الزراعة واهمية التعريف بطرق الإضافة والكيفية والكمية والتوقيتات للأسمدة والتقاوي واتباع التوصيات الفنية.

كما شملت الجولة متابعة منظومة تدوير قش الارز ومنع الحرق حفاظا على البيئة من التلوث ومدى الاستفادة من تدوير المخلفات وقش الارز بالمرور علي مركز تجميع قش أرز بالقناطر الخيريه قرية شلقان بكمية قش 600 طن، وكذلك رفع كفاءة الجمعيات الزراعية والتحول الرقمي لمواكبة عصر التحول الرقمي والارشاد الزراعي الرقمي ورفع درجة الاستعداد للموسم الشتوى.

وفي سياق متصل، قامت لجنة من الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي بعقد ندوة بمركز السنبلاوين دقهلية حول كيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية وخاصة قش الارز في صناعة الأعلاف والأسمدة العضوية.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد وجَّه قيادات الوزارة بالاستعداد لزراعة القمح وتوفير التقاوي والإرشاد الزراعي، للمارسات الزراعية السليمة وتوقيتات الزراعة، كما شدد على متابعة الالتزام بالمساحات المستهدف زراعتها بالقمح تمهيدًا للبدء في تطبيق الدورة الزراعية، كذلك المتابعة المكثفة لمنع حرق قش الأرز حفاظًا على البيئة وتحقيق عائد اقتصادي للمزراعين.