الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوركينا فاسو تمنح وسام "الشرف الوطنى برتبة ضابط" إلى سفير مصر

منح سفير مصر أرفع
منح سفير مصر أرفع وسام فى بوركينا فاسو

‏فى إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وبوركينا فاسو، قلدت وزيرة ‏خارجية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا السفير إبراهيم عبدالعظيم الخولي "وسام الشرف الوطني برتبة ضابط"، أرفع الأوسمة فى ‏بوركينا فاسو، تقديرًا منها لجهود سيادته الاستثنائية على مدار ثلاث سنوات، وحرصه على تنمية العلاقات بين البلدين، ‏التى وصلت لدرجة غير مسبوقة من التميز.

جاء ذلك خلال حفل أقامته الوزيرة البوركينية ‏بمناسبة انتهاء مهمة "الخولي" كسفير لجمهورية مصر العربية لدى حكومة ‏بوركينا فاسو، وحضر الحفل لفيف من كبار مسئولي الدولة ووزارة الخارجية البوركينية وعدد من السفراء العرب ‏والأجانب. ‏

جهود سفير مصر خلال 3 سنوات

وقد أشادت الوزيرة البوركينية خلال كلمتها بجهود السفير المصري طوال سنوات ثلاث من توليه مهام منصبه، وتفانيه فى رعاية ‏العلاقات المصرية البوركينية، التي شهدت طفرات فى الآونة الأخيرة، والتشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، ‏وتبادل الدعم فى كل الملفات والترشيحات.

سفير مصر لدى بوركينا فاسو

وأشادت بوقوف مصر إلى جانب بوركينا فاسو فى حربها ضد ‏الإرهاب ومساعدتها لتخطي التحديات الحالية.

من جانبه، أعرب السفير المصري عن اعتزازه بالسنوات التى قضاها فى خدمة مصالح البلدين، وأشاد بالتعاون والتنسيق ‏المستمر بين البلدين الشقيقين، مشيرًا الى تقديره العميق لبوركينا فاسو رئيسًا وحكومةً وشعبًا وتمنياته لها بالاستقرار ‏والازدهار والتقدم.

جدير بالذكر أن الرئيس إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، كان قد استقبل منذ أيام السفير المصري لتوديعه وشكره على ما ‏بذله من جهود خلال توليه مهام منصبه، وأعقب ذلك لقاءات مماثلة لتوديع السفير من عدد كبير من المسئولين ‏البوركينيين كان أبرزهم رئيس الوزراء البوركيني ورئيس المجلس التشريعي الانتقالي ووزير الدفاع. ‏

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