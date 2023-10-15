الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الفلسطينى: لم تصل إلينا أى إمدادات بسبب غلق إسرائيل منافذ غزة

 محمود الهباش
 محمود الهباش

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه حتى الآن كل الطرق إلى قطاع غزة مغلقة والمساعدات لم تصل، حتى الأدوية التي نعمل على إرسالها من الضفة الغربية إلى قطاع غزة متوقفة بسبب القصف الإسرائيلي ونتيجة إغلاق إسرائيل كافة المنافذ المؤدية إلى القطاع، مما يفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

 نسعى بتحرك دبلوماسى هدفه الأول وقف حرب الإبادة

وأضاف محمود الهباش، خلال مداخلة هاتفية على فضائية" إكسترا نيوز"، أنه منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي قامت كل الجهات، ابتداء من الرئيس أبومازن وأركان وأعضاء القيادة الفلسطينية، بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة الأشقاء، وهى: مصر والأردن والمملكة العربية السعودية وقطر، ودول عدة، بتحرك دبلوماسي هدفه الأول وقف حرب الإبادة والعدوان، ثم الاتفاق على حل كل المشاكل وأساسها إنهاء الاحتلال، وفتح أفق سياسي يعطي أملا للفلسطينيين بأن الغد يمكن أن يكون أفضل.

اتصالات مستمرة للرئيس الفلسطينى مع عدد من قادة الدول لوقف العدوان

وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني أن الرئيس "أبومازن" التقى مع الملك عبدالله الثاني، يوم الخميس الماضي، والتقى مع وزير الخارجية الأمريكي، وقام بإجراء اتصالات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر وولي العهد السعودي، وقادة أوروبيين، والليلة الماضية تحدث مع الرئيس الأمريكي بايدن، وكان تأكيد الرئيس "أبومازن" هو وقف العدوان، ووقف هدم قطاع غزة، موضحًا: نريد فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال الإمدادات لقطاع غزة.

 

محمود هباش مستشار الرئيس الفلسطيني والمساعدات المنافذ الشعب الفلسطيني قطاع غزة العدوان الإسرائيلى

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