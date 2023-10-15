الليلة.. الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزانى بالسوبر الإفريقى

يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، تدريباته اليوم الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً على استاد مختار التتش استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزانى، المقرر لها مساء الجمعة المقبل، فى ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وحصل المارد الأحمر على راحة سلبية لمدة 6 أيام بعد الفوز على الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف في الدوري.

ويتدرب الأهلى اليوم بدون 11 لاعبًا دوليًا بسبب ارتباطهم بالأجندة الدولية، ويتواجد 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات، فيما يتواجد علي معلول مع منتخب تونس، وأليو ديانج مع منتخب مالى، ويتواجد الثنائى حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأوليمبى.

ومن المقرر أن يخضع لاعب الفريق رامي ربيعة لفحص طبي، بعدما انتهى المدافع من برنامجه التأهيلي الذي كان قد وضعه له أحمد جاب الله طبيب الفريق حتى يتسنى له الانتظام في تدريبات المارد الأحمر بعد إصابته فى القدم، وأنهاه اللاعب بنجاح.