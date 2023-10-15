"بنات عين شمس" تطلق كرنفال استقبال العام الدراسي الجديد 2023-24

نظمت كلية البنات جامعة عين شمس، كرنفال لاستقبال الطالبات الجدد والقدامى للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يستمر على مدار خمسة أيام تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبرئاسة الدكتورة أميرة أحمد يوسف عميد كلية البنات والدكتورة مى حلمى وكيل الكلية لقطاع شئون التعليم والطلاب.

فعاليات اليوم الأول من العام الدراسي الجديد

وافتتحت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات، فعاليات اليوم الأول بالترحيب بالطالبات الجدد والقدامى للعام الجامعى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتم تعريف الطالبات بأقسام الكلية المختلفة، مشيرة إلى أن الكلية اتخذت إجراءات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد وتمنت للطالبات أن يكون عام سعيد ملئ بالتطور والتفوق والانجاز.

كما افتتحت ايضًا عميدة الكلية المعرض الخيرى للملابس ومعرض الأعمال الفنية للطالبات وشهد الاحتفال طابور عرض للجوالة.

حضر الحفل طالبات الكلية والعديد من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي الأنشطة والهيئة المعاونة واعربوا عن سعادتهم بالعام الجديد، وتم أخذ بعض الصور التذكارية.

وعلى جانب آخر، نظمت جامعة عين شمس حملة للتبرع بالدم لصالح الأخوة الفلسطينين بالتعاون مع "جمعية شريان العطاء بطب عين شمس للتبرع بالدم"، يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على المشاركة الفعالة في الأحداث الجارية وتعزيز المشاركة المجتمعية وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما ينفذ بشكل مستمر، في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وذلك تحت رعاية الدكتور غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.