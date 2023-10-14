السبت 14 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أسامة كمال" ينقل رؤية أمل دنقل عن العدل والنفاق في زمن الصراعات

الإعلامي أسامة كمال
الإعلامي أسامة كمال

استعان الإعلامي أسامة كمال،في برنامجه "مساء DMC"، الذي يُذاع على شاشة "دي إم سي"، ببعض الأبيات من ديوان "سفر التكوين" للشاعر الراحل أمل دنقل، ليصور حالة العالم الذي نعيش فيه، والذي يشهد صراعات وظلم ونفاق، خاصة في ظل الأحداث الدائرة داخل قطاع غزة.

وأشار كمال إلى أن دنقل تنبأ بما يحدث منذ أكثر من 40 سنة، عندما كتب عن السيف في عنق الطفل والشيخ المسن، وعن العدل الذي أصبح موتًا وملكًا لمن جلسوا فوق عرش الجماجم.

وانتقد كمال الذين يغازلون أي طرف لأجل المصلحة، ولا يهتمون بالمبادئ أو الضمير أو الإنسانية، وختم حديثه بالقول إن التاريخ يعيد نفسه بسرعة جبارة، وأننا نقع في نفس الأخطاء دون أن نستفيد من الدروس.

قطاع غزة أمل دنقل دي ام سي مساء dmc الإعلامي أسامة كمال

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