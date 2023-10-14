"مسافة السكة".. انطلاق أضخم القوافل الإغاثية دعمًا لغزة بتوجيهات الرئيس

انطلقت القوافل الشاملة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى و«حياة كريمة»، إلى شماء سيناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديم المساندة والدعم الفورى للأشقاء الفلسطينيين.

وتضم القوافل قرابة ١٠٦ قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية، تتضمن ١٠٠٠ طن من المواد الغذائية واللحوم، و٤٠ ألف بطانية وأكثر من ٣٠٠ ألف علبة أدوية ومستلزمات طبية، وملابس، يرافقها طاقم طبى من جميع التخصصات.

يأتى ذلك بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطنى، بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم، أكبر حملة للتبرع بالدم فى تاريخ الإنسانية تحت شعار «قطرة دماء تساوى حياة» بجميع محافظات الجمهورية.

وتشارك مؤسسة «حياة كريمة» فى القافلة الشاملة انطلاقًا من سعيها الحثيث، وبذل ما فى وسعها من أجل التخفيف من وطأة الأحداث الصعبة التى يشهدها الشعب الفلسطينى، وفى إطار الدور الريادى للمؤسسة داخل وخارج مصر، تماشيًا مع الجهود التى تبذلها القيادة السياسية ومساعيها من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التى يمارسها الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة، وهو ما يهدد السلام الدولى ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدًا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطينى من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

كما أعلنت مؤسسة «حياة كريمة» عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطينى جراء الاعتداء الإسرائيلى على قطاع غزة، وخصصت حسابات فى البنوك المصرية لجمع التبرعات، فضلًا عن مشاركتها فى الحملة الشعبية للتبرع بالدم فى جميع محافظات الجمهورية، للوقوف بجانب الشعب الفلسطينى ومؤازرته فى ظروفه العصيبة.