عمر طاهر: القراء يتعاملون مع بعض الكتاب على أنهم "سوبر مان"

تحدث الكاتب عمر طاهر عن الكتابة والنشر في ندوته بمعرض زايد للكتاب، والتي جاءت تحت عنوان "لقاء مفتوح مع عمر طاهر" أدارته الكاتبة منى مصطفى.

عمر طاهر: الكُتاب ينشرون أكثر مما يكتبون

وقال طاهر: “لا أنصح باستعجال النشر للكتاب لأنه الآن أسهل من الكتابة فالكتاب ينشرون أكثر مما يكتبون، اكتب ولكن لا تفكر في النشر إلا حين يستحق ما تكتبه النشر، خاصة وأنه الآن ليس هناك أي معاناة في صدور كتابك، وما يجب أن تنشغل به هو ما تقدمه وسيعيش وسوف يحدد القراء علاقتهم بك من خلاله”.

وأضاف: “العمل الذي يكون فيه قيمة يفرض نفسه، وأري حقيقة أنه ليس هناك مشكلة في النشر وأقل ما فيها أن يضع الكاتب كتابه بي دي إف وسيصل للقراء ولكن السؤال ما الذي سوف تنشره؟”.

وتابع: “هناك كتاب ناجحين ولهم شعبية وجماهيرية وأهمية ذلك للمجتمع أنه سيكون هناك مرجعية لديها قدر من الثقافة والوعي وذلك شئ مفيد”.

مابين السيناريو والكتابة والبرامج قال عمر طاهر: "كتبت بعض الأفكار وحاولت تقديمها كصورة ولم أقدم أي برنامج بالشكل التلقيدي واعتبر نفسي كاتب يريد أن يوصل شئ للناس والمفترض أن الكاتب يتدرب على هذه الأشكال ويتعلم من الخطأ والتجربة ويذاكر أفكاره وهناك أشخاص يشعرونك بمدي الانبهار بالكتابة ويتعاملون مع الكاتب على أنه سوبر مان، وأشعر أن هذا طبيعي للكاتب وأن يطور نفسه ويقدم ما لديه بشكل مختلف تماما مثل صلاح جاهين في الشعر والمقال ومحفوظ في الأدب والسينما والسيناريو لذلك يتدرب الكاتب لتقديم ما لديه بشكل مختلف والعمل يفرض نفسه وبالتالي توضع في الشكل الملائم لها".

معرض زايد للكتاب تستمر فعالياته حتى 22 أكتوبر الجاري

يذكر أن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض زايد للكتاب، انطلقت ١١ أكتوبر الجاري على أن تستمر حتي ٢٢ من الشهر ذاته، التي خصصت هذا العام للاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وتم اختيار الكاتب الصحفى جمال الغيطانى، أشهر مراسل صحفى على الجبهة، شخصية المعرض وترفع هذه الدورة من المعرض شعار "الثقافة والنصر" بشارع الروضة بجوار كلية الهندسة فرع الشيخ زايد، أمام مستشفى بهية.

50% خصومات على مشاركات دور النشر

ويشارك في الدورة التاسعة من المعرض عدد كبير من دور النشر، والتى حددت خصومات تصل إلى 50٪، فضلا عن الفوتوسيشن مجانا لالتقاط الصور، بالإضافة إلى إقامة فعاليات، وحفلات وتنفيذ ورش فنية وثقافية للأطفال مجانا.

ويضم المعرض مجموعة من الندوات لكبار الكتاب والمؤلفين وعدد من الأنشطة المتنوعة للأطفال، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية.

ويفتح أبوابه يوميًا للجمهور من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساءً، ويتضمن مسرح للعروض الفنية والندوات المجانية على مدار اليوم، ومن المقرر أن يتم الاحتفال في ختام المعرض بحفل موسيقى احتفالا بمئوية الفنان سيد درويش.