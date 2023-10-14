السبت 14 أكتوبر 2023
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سياسي

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفداً من خبراء التعليم

خبراء التعليم في
خبراء التعليم في زيارة الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيس

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة عدداً من بعض الخبراء في التعليم في إطار اعتزامها القيام بالجلوس مع عدد من الخبراء في المجالات المختلفة.

وشمل الوفد الدكتور جمال شيحة، أستاذ الكبد ومقرر لجنة التعليم بالحوار الوطني، والدكتورة نادية جمال الدين، أستاذ أصول التربية بجامعة القاهرة، والدكتورة فاتن محمد عبد المنعم عزازي، وأستاذ التخطيط التربوي وعميد بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور محمد زهران، كبير المعلمين.

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيس

وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمستشار القانوني للحملة، والذي قدم لهم تحية وترحيب الحملة بالوفد والزيارة.

وأكد أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً بالغاً بتطوير التعليم، إذ بذل جهود صادقة وحثيثة في سبيل النهوض بالدولة على كافة المستويات وخاصة مجال التعليم، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يعكس اهتمام الحملة بملف التعليم، وحرصها الكامل على الاستماع لوجهات النظر المختلفة.

الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيس

ومن جانبه ناقش وفد خبراء التعليم خلال اللقاء أبرز التحديات التي تواجه التعليم ومقترحات للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، مشيرين إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصهم على مصلحة الوطن، مثمنين مخرجات الحوار الوطني في مرحلته الأولى، فيما يخص ملف التعليم مؤكدين على أهمية توعوية المواطنين بأهمية المشاركة الانتخابية وممارسة حقوقهم الدستورية.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الرؤى والأفكار النقاشية بين الحضور، كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور.

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