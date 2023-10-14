تضامنا مع فلسطين.. ميريهان حسين: "عيوننا إليكِ ترحل كل يوم"

حرصت الفنانة ميرهان حسين على التضامن مع القضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني الذي قام بتدمير قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وشاركت “ميريهان” صورا لها عبر حسابها الرسمي على انستجرام تعلن تضامنها مع فلسطين بزي فلسطين الرسمي، وعلقت قائلة: “عيوننا إليكي ترحل كل يوم.. فلسطين”.

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، واصل نجوم الفن في مصر والعالم العربي توجيه رسائل الدعم للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.

من جهة أخرى، كان آخر أعمال ميرهان حسين، فيلم "اتنين للإيجار" الذي عرض مؤخرًا بالسينمات بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت وناهد السباعي ومحمد لطفي وثراء جبيل وإيمان السيد وسلوى محمد علي وليلى عز العرب وعارفة عبدالرسول وسامي مغاوري وإيناس مكي وناجي سعد، وظهور خاص للنجمة رانيا يوسف والنجم دياب، الفيلم من تأليف أسماء غازي وإخراج شادي علي، وكان آخر أعمال ميرهان حسين في التليفزيون مسلسل "مشوار الونش" للنجم محمد رجب، ومسلسل "أنا وهي" للنجم أشرف عبدالباقي.