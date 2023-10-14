متطوعون في التحالف الوطني لتوصيل المساعدات لأهل غزة: أقل واجب (فيديو)

أعلن متطوعون التحالف الوطني ممثلًا في مؤسسة الجارحي للتنمية، عن مدى حبهم وتقديرهم بمشاركتهم في توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لمساندة اشقائنا في فلسطين وغزة، حيث شارك عدد كبير من المتطوعين من محافظة الفيوم، وسط حالة من الفخر والفرحة، وتقديم حياتهم فداء لفلسطين، دون النظر لمشقة الطريق.

حيث قال محمود الجارحي، منسق عام المتطوعين، عندما يطلب الوطن نُلبي النداء، رافعًا علم فلسطين قائلًا: “في طريقنا إلى غزة ربنا ينصرنا ويحمينا دائمًا حاضرون لصالح أهالينا في غزة"، مُشيرًا إلى أن عدد كبير من المتطوعين صمم على المشاركة في الرحلة، وهكذا يكون الشعب المصري دائمًا في كل المواقف حاضر، مصر لها ريادة دائمًا خاصةً في المواقف الإنسانية، دائمًا مُتضامنين مع غزة سواء في حملة التبرع بالدم، أو النواحي الطبية، أو المساعدات الغذائية، وبإذن الله مكملين بحق العروبة عليهم وفي ضهرهم.

وأضاف محمد، أحد المتطوعين، كلٌ يجاهد لأجل الحق في الحياة، أهالي غزة يدافعون عن أرضهم والمصريون هنا يقدمون جهدهم لإرسال الإغاثة وتقديم يد العون لأشقائهم في فلسطين، فمنهم من يتبرع بماله وأخرين ينفقون أوقاتهم وجهدهم، ونحن كمتطوعين نُشارك في توصيل المساعدات، المتجهة إلى أهالي غزة والمقدمة من التحالف الوطني، وهذا اقل واجب تجاهم.

وكانت قد انطلقت صباح اليوم السبت، القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تضم قرابة 106 قاطرة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن ألف طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب مايزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية.

وفي السياق ذاته، أعرب التحالف الوطني عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ علي حقوق الإنسان، مؤكدًا على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.