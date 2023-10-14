السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

50 مؤرخا يشاركون في سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط بالجمعية التاريخية

الجمعية المصرية للدراسات
الجمعية المصرية للدراسات التاريخية

تستعد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية لانطلاق سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط في دورته الجديدة لموسم 2023/2024م، وهي الدورة التي تحمل اسم المؤرخ الجليل الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل. 

وعلى امتداد سبعة جلسات شهرية تبدأ من يوم السبت 21 أكتوبر 2023 وحتى يوم 25 مايو 2024، ينعقد السمنار ليجمع نخبة كبيرة ومميزة من المؤرخين والأكاديميين والباحثين المصريين الذين تخصصوا في الدراسات التاريخية خلال العصور الإسلامية والوسطى، وبحضور طلبة أقسام التاريخ بالجامعات المصرية. 

دورة الدكتور محمود إسماعيل 

وجاءت تسمية الدورة لهذا العام باسم الأستاذ الدكتور محمود إسماعيل؛ أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة عين شمس؛ تقديرًا واعتزازًا بعالم جليل ومؤرخ كبير أفنى حياته راهبًا في محراب البحث والدرس لا يبتغى إلا وجه الله ورفعة وطنه الغالي مصر، كما أنه أثرى المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات منها: موسوعة سوسيولوجيا الفكر الإسلامي، الأغالبة سياستهم الخارجية، الخوارج في بلاد المغرب، الحركات السرية في الإسلام، وغيرها من المؤلفات. 

ويعد هذا التقليد الذي انتهجته أسرة سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط بتسمية دوراتها المتعاقبة بأسماء أعلام التخصص الإسلامي والوسيط بمثابة رد الجميل لهؤلاء المؤرخين الذين أفنوا حياتهم في محراب الدراسات التاريخية. 

متي تأسس سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط ؟

يذكر أن سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط قد أسسه الأستاذ الدكتور على السيد عام 2004، ليناقش فيه المؤرخون جديد أبحاثهم وطروحاتهم التاريخية. 

برنامج فعاليات سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط

وتنطلق فعاليات اليوم الأول من جلسات السمنار يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023م، وذلك على جلستين، يدير الجلسة الأولي الدكتور عفيفي محمود، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بكلية الآداب جامعة بنها، وتشمل عرض ثلاثة أوراق بحثية، كالتالي: 

ـ ورقة بحثية بعنوان: "وضعية الأرض في عصر الأغالبة"، للأستاذة الدكتورة ناريمان عبد الكريم، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة المنوفية. 

ـ ورقة بحثية بعنوان: "أثر الإمام أبي الفضل الغزنوي البغدادي الحنفي نزيل القاهرة (ت599هـ/1202م) في الحياة العلمية بمصر والشام، للأستاذ الدكتور إبراهيم سلامة أبو العلا، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية. 

ـ ورقة بحثية بعنوان: "المرأة الأندلسية من خلال الأمثال الشعبية"، للأستاذ الدكتور صلاح أحمد عيد، أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة المنيا. 

أما الجلسة الثانية من فعاليات اليوم الأول، فيديرها الأستاذ الدكتور/ حاتم عبد الرحمن الطحاوي، أستاذ التاريخ الوسيط بكلية الآداب جامعة الزقازيق، وتشمل عرض ثلاثة أوراق بحثية، كالتالي: 

ـ ورقة بحثية بعنوان: "الجالية الإسلامية الأولى في شمال أوروبا من التتار من القرن الثالث عشر حتى القرن السادس عشر الميلاديين"، للأستاذ الدكتور الأمين عبد الحميد أبو سعدة، أستاذ التاريخ الوسيط كلية الآداب بجامعة طنطا. 

ـ ورقة بحثية بعنوان: "أزمة اللحوم وأثرها على المجتمع المصري في عصر المماليك الجراكسة"، للأستاذ الدكتور محمد عبد النعيم، أستاذ التاريخ الوسيط كلية الآداب بجامعة القاهرة. 

ـ ورقة بحثية بعنوان: "المرأة الميروفنجية بين الثأر والانتقام"، للأستاذة الدكتورة هناء محمود شمس، مدرس التاريخ الوسيط بجامعة طنطا. 

وتحرص إدارة السمنار على تنوع الورقات البحثية وتنوعها لتشمل عصور وأزمة مختلفة بمشاركة الأساتذة والباحثين المتخصصين في البحث التاريخي، وفي نهاية الجلسات، تنشر هذه الورقات البحثية في حولية سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط، وهي مجلة علمية مُحكمة متخصصة في الدراسات التاريخية للعصر الإسلامي والوسيط. 

يشرف على انعقاد سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط، أ.د أحمد الشربيني السيد، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية،  د حسين عبد الله مراد، المشرف على السمنار، ود. محمد فوزي رحيل، مقرر السمنار، وعضوية كل من، د. حاتم الطحاوي،  د. عبير زكريا سليمان، د. محمد سيد كامل، د. عبد الناصر إبراهيم عبد الحكم.

الجمعية المصرية للدراسات التاريخية سمنار التاريخ الإسلامي والوسيط الدكتور محمود إسماعيل سوسيولوجيا الفكر الإسلامي الدكتور عفيفي محمود

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