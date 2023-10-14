استهداف الخدمات الطبية الفلسطينية فى موقع إنقاذ شمال قطاع غزة

استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم السبت، موقع عملية إنقاذ شمال قطاع غزة، الخدمات الطبية الفلسطينية وطواقم الدفاع المدني، بحسب وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية.

وقالت وزارة الداخلية في بيانها إن "قوات الاحتلال تستهدف طواقم الدفاع المدني والخدمات الطبية أثناء انتشالهم الشهداء والجرحى من منزل عائلة دحمان شمال قطاع غزة، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت هناك خسائر بشرية نتيجة الضربة التي أعلنتها وزارة الداخلية الفلسطينية".

الولايات المتحدة تأمل بفتح معبر رفح

وفي سياق متصل، قال مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعتزم أن يفتح معبر رفح يوم السبت للسماح للأمريكيين بمغادرة غزة والذهاب إلى مصر.

وأضافت: "لقد عملت الولايات المتحدة، التي تعمل مع المصريين والإسرائيليين ، على فتح المعبر من الظهر حتى الساعة 5 مساءً". وقال المسئول للصحفيين الذين يسافرون مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومع ذلك "فمن غير الواضح ما إذا كانت حماس تسمح لأي شخص بالوصول إلى معبر رفح" كما أشار المسئول، مضيفًا "أن الموقف سائل بشكل لا يصدق".