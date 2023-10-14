السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

قداسة البابا تواضروس الثاني يصل إلى مدينة ڤينيسيا الإيطالية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بعد ظهر اليوم السبت، إلى مدينة ڤينيسيا الإيطالية في إطار زيارته الرعوية الجارية لميلانو وڤينيسيا.

كان في استقبال قداسته، لدى وصوله  إلى كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بالمدينة، ثمانية من أساقفة إيبارشيات الكنيسة القبطية بأوروبا، وبعض الآباء الكهنة، وعدد من الشعب القبطي بڤينيسيا وميلانو، وقدم أطفال باقة زهور لقداسة البابا ترحيبًا بمجيئه، بينما كانت أجراس الكاتدرائية تدق دقات الفرح كما جرى العرف الكنسي في استقبال الأب البطريرك.

وأزاح قداسته الستار عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لافتتاحها وتدشينها الذي سيتم صباح غدٍ الأحد.
 

وفتح قداسة البابا أبواب الكاتدرائية وسط ترتيل لحن التمجيد "خين إفران......"

وألقى نيافة الأنبا چيوڤاني أسقف وسط أوروبا، والمشرف على ڤينيسيا، كلمة ترحيب بقداسة البابا مشيرًا إلى أن مثلث الرحمات نيافة الأنبا كيرلس مطران ميلانو يرجع له الفضل في تأسيس هذه الكاتدرائية، حيث اشترى الأرض سنة ٢٠٠١ وكانت عبارة عن أرض زراعية بها ڤيلا وكان يصلي فيها مع عدد قليل من الشعب، وبفضل المحبة التي كانت تجمعه بجيرانه الإيطاليين ساعدوه في استخراج تصريح لبناء هذه الكاتدرائية، حيث كان يرغب في أن تكون مقرًا للكنيسة القبطية في ڤينيسيا.

ثم تحدث الخبير الهندسي الدكتور مهندس منير عبده فام الذي قام بتصميم الكاتدرائية، مؤكدًا على أن المتنيح الأنبا كيرلس طلب منه عمل تصميم لكاتدرائية على الطراز القبطي الذي يتميز بوجود قباب أعلى المبنى، مشيرًا إلى أن هذا الطلب من الصعب تنفيذه في أوروبا، لكنه استطاع إتمامه عام ٢٠١٠، وتم عرض التصميم وقتها على مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث الذي باركه وأسند لإحدى الشركات مهمة تنفيذه.

عمار يا مصر

وعلَّق قداسة البابا تواضروس على هذا الكلام مضيفًا أنه زار ڤينيسيا عام ٢٠١٥ وصلى قداسًا مع المتنيح الأنبا كيرلس، حيث لم تكن أعمال البناء قد اكتملت بعد. وأشاد قداسته بجمال حامل الأيقونات وبالأيقونات المثبتة فيه، وعندما علم من نيافة الأنبا چيوڤاني أن الأيقونات رُسِمَت في مصر قال بسعادة: "عمار يامصر" .


وأشار قداسته إلى أنه تم الترتيب مع الآباء هناك على أن يكون التدشين يوم ١٥ أكتوبر وهو ما يوافق عيد ميلاد المتنيح المطران الأنبا كيرلس الذي ولد يوم ١٥ أكتوبر ١٩٥٢.

وفي الختام صلى قداسة البابا وبارك الحضور وصرفهم.

ة ڤينيسيا الإيطالية كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول أساقفة إيبارشيات الكنيسة القبطية بأوروبا الآباء الكهنة

مواد متعلقة

البابا تواضروس يستكمل سلسلة «صلوات قصيرة من القداس» في زيارته الرعوية لميلانو

البابا تواضروس الثانى يُدشن كنيسة البشارة بميلانو

الأكثر قراءة

مصر تضع شرطًا للسماح بعبور الأجانب من غزة عبر معبر رفح

إلغاء المؤتمر الصحفى بين وزيرى خارجية مصر وألمانيا بناءً على طلب برلين

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن مبادرة تخفيض الأسعار

مصادر تؤكد لـ "القاهرة الإخبارية": السلطات المصرية رفضت السماح للرعايا الأجانب المرور من معبر رفح

تورط نيمار وفينسوس وريتشارلون فى فضيحة أخلاقية مع البرازيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعلن عن مناطق عسكرية مغلقة في غلاف غزة.. ويطلب مغادرة الصحافة

لقاء وزيرى خارجية مصر وألمانيا.. شكرى يؤكد ضرورة الوقف الفورى للتصعيد فى غزة

256 شهيدًا بينهم 20 طفلًا خلال 24 ساعة جراء القصف على غزة