السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة متهم في "أحداث الويلي" لـ15 نوفمبر

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد عمار، تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث الويلي لجلسة 15 نوفمبر للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، في القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الوايلي، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول مدحت، الحركي سامح "مهندس".

والمتهم الثاني معتز على السيد، حركي أمير، مهندس، والثالث أسامة محمد عيسى، "هارب" تهم الانضمام لجماعة إرهابية.

الدائرة الثانية ارهاب أحداث الويلي المستشار محمد عمار متهم 15 نوفمبر للمرافعة

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