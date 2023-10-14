السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

106 قاطرات مُحمّلة بالمساعدات ضمن قافلة "حياة كريمة" لدعم الفلسطينيين

قوافل حياة كريمة-
قوافل حياة كريمة- صورة من الحدث

انطلقت، صباح اليوم، القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي و"حياة كريمة"، والتي تضم قرابة 106 قاطرات مُحمّلة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية وأكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الملابس والاحتياجات اللازمة، يرافقها طاقم طبي من كل التخصصات، كمحاولة لتخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي وسقوط العديد من الضحايا والمصابين. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين، وبالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم، أكبر حملة للتبرع بالدم في تاريخ الإنسانية تحت شعار "قطرة دم تساوي حياة" بكل محافظات الجمهورية.

قافلة "حياة كريمة" لدعم فلسطين

وتشارك مؤسسة "حياة كريمة" في القافلة الشاملة انطلاقًا من سعيها الحثيث، وبذل ما في وسعها من أجل التخفيف من وطأة الأحداث الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، وفي إطار الدور الريادي للمؤسسة داخل وخارج مصر، انطلاقًا من إيمانها الكامل بالقضية الفلسطينية، وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ومساعيها من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتحذيرها من خطورة تردي الموقف وتزايد وتيرة العنف، والتي تسببت في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وإحداث حالة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. 

وفي وقتٍ سابق، أعرب التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة، وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدًا تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

كما أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وخصصت حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات، فضلًا عن مشاركتها في الحملة الشعبية للتبرع بالدم في مختلف محافظات الجمهورية؛ للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ومؤازرته في ظروفه العصيبة.

مصر حياة كريمه التحالف الوطني الرئيس السيسي فلسطين

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