غلق مزلقاني "البعالوة وأبوسميحة" بالإسماعيلية للصيانة

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية وإقليم القناة، عن غلق مزلقان الجيش بالبعالوة التابعة لمدينة التل الكبير وغلق مزلقان أبوسميحة بسرابيوم التابعة لمدينة فايد.

وأوضحت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، أن غلق المزلقانين يأتي فى اطار جهود الدولة فى تطوير مزلقانات الجمهورية والصيانة الدورية من قبل هيئة السكة الحديد.

تفاصيل غلق مزلقانين وتحديد البدائل

وأوضحت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، خلال بيانًا لها، أنه من المقرر أن يتم غلق مزلقان الجيش بقرية البعالوة التابعة لمدينة التل الكبير لمدة ١٠ أيام، ومزلقان أبوسميحة بقرية سرابيوم التابعة لمدينة فايد لمدة ١٥يوم، وذلك بداية من غدًا الأحد، على أن يكون بديل مزلقان البعالوة مزلقان البغادة ومزلقان بترول البعالوة، فيما يكون بديل مزلقان ابو سميحة مزلقان سرابيوم فى اتجاه محافظة السويس ومزلقان عين غصين فى اتجاه الإسماعيلية.

الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية: احتمالية سقوط أمطار بنسبة 60% اليوم

وكانت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية وإقليم القناة، أعلنت عن احتمالية سقوط أمطار على مناطق متفرقة في محافظة الإسماعيلية.

وقالت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، خلال بيان لها: "من خلال آخر تحديثات لخرائط الطقس من المتوقع اليوم السبت، على محافظة الإسماعيلية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبًا على مناطق متفرقة من المحافظة وفترات متقطعة".