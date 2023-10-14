حملة المرشح عبدالفتاح السيسي: اللقاءات مع المؤسسات والنقابات فرصة لتبادل الأفكار

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مجموعة من النقابات والمؤسسات والكيانات خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار الحملة، في بيان، اليوم السبت، إلى أن هذه اللقاءات كانت فرصة قيمة لتبادل الرؤى والأفكار مع ممثلي هذه المنظمات والكيانات والاستماع إلى تطلعات أعضائها والمواطنين.

حملات توعوية شاملة

وتنظم لنقابات والمؤسسات والكيانات، سلسلة من الندوات التوعوية لتبصير المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري وممارسة حقوقهم الدستورية، وتسليط الضوء على أهمية الانتخابات ودورها في تحقيق الديمقراطية وبناء مستقبل مصر المزدهر.