السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية: احتمالية سقوط أمطار بنسبة 60% اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية وإقليم القناة، عن احتمالية سقوط أمطار على مناطق متفرقة في محافظة الإسماعيلية.

وقالت الشبكة الوطنية، خلال بيان لها: "من خلال آخر تحديثات لخرائط الطقس من المتوقع اليوم السبت، على محافظة الإسماعيلية، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبًا على مناطق متفرقة من المحافظة وفترات متقطعة".

الإسماعيلية تستعد لفصل الشتاء

وكان اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، عقد اجتماعًا موسعًا الأسبوع الماضي، لمراجعة خطة المحافظة في التعامل الفوري والسريع مع أي أزمة طارئة تواجه المحافظة، بالإضافة إلى خطة الاستعداد المبكر لفصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول، خاصة في ظل التغيرات المناخية وزيادة كمية الأمطار المتوقع حدوثها العام الحالي.

وخلال الاجتماع، جرى عرض ومناقشة استعدادات المحافظة للتغيرات المناخية وفصل الشتاء وهطول الأمطار والسيول، مع تحديد ومعالجة بؤر تجمعات مياه الأمطار خلال فصل الشتاء الماضي، وجرى إنشاء 2000 غرفة تفتيش لصرف مياه الأمطار في آخر عامين.

أهمية الشبكة الوطنية للطوارئ

وقال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن شبكة الطوارئ بمثابة العمود الفقري لأجهزة الدولة في خدمة اتصالات الطوارئ، بما يضمن سرعة الاستجابة للتعامل مع مختلف بلاغات الطوارئ.

وأضاف بشارة أنه يمكن ربط كل عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ.

ولفت إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ تهدف إلى تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات لسرعة احتواء ومجابهة كل أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة، وأيضًا دعم خطط التنمية المستدامة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل لجميع الجهات المعنية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية.

الشبكة الوطنية الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ الشبكة الوطنية الموحدة اللواء هنرى إبراهيم اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية

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