السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد مكي يبدأ تصوير "الكبير أوي 8" نوفمبر المقبل

احمد مكي مسلسل الكبير
احمد مكي مسلسل الكبير أوي

يجري الفنان أحمد مكي اجتماعات عمل مكثفة مع المخرج أحمد الجندي للوقوف على التفاصيل المبدئية للجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل لعام 2024.

وعلمت "الدستور" أن جلسة عمل جمعت النجم أحمد مكي والمخرج أحمد الجندي أمس، واتفقا خلالها على الخطوط العريضة للعمل الذي ما زال في مرحلة الكتابة، حيث تم الاتفاق على بدء تصوير أولى مشاهد العمل مطلع شهر نوفمبر المقبل، فيما يقوم المخرج أحمد الجندي حاليًا باختيار الأبطال المشاركين في البطولة، والمقرر انضمامهم للجزء الجديد بالإضافة إلى الأبطال الأصليين.

وتعكف ورشة الكتابة على كتابة حلقات العمل حاليًا تحت إشراف أحمد مكي، حيث انضم إليهم مؤخرًا المؤلف أحمد سعد، والذي كتب بعض حلقات مسلسل "اللعبة".

ويرغب مكي في تقديم جزء مختلف وجديد عن الأجزاء السابقة من العمل، الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال مواسمه السبعة.

ويبدأ أبطال المسلسل بروفات الترابيزة للعمل نهاية شهر أكتوبر الجاري، حيث من المقرر أن يشهد الجزء الجديد تغييرات جذرية في القصة وكذلك أماكن التصوير، حيث لن يقتصر التصوير على ديكور قرية المزاريطة فقط.

مسلسل الكبير اوى 7

يذكر أن أحمد مكى شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل  "الكبير أوي 7" الذي يجمع نخبة من نجوم الفن على رأسهم بطل العمل الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية جوني والكبير وحزلقوم، والفنانة رحمة أحمد، التي تلعب شخصية مربوحة، وبيومي فؤاد طبيب الوحدة الصحية في قرية المزاريطة الذي يجسد شخصية الدكتور ربيع، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي. 

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