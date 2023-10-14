السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع فى غزة وصل إلى مُستوى خطير

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن انتقال أكثر من مليون شخص في غزة، "عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان إلى جنوب القطاع حيث لا يوجد غذاء أو ماء أو أماكن إيواء أمر خطير للغاية وقد لا يكون ممكنا في بعض الحالات، مشددا على أن الحرب لها قواعد.

 

وأضاف جوتيريش - حسب موقع أنباء الأمم المتحدة - أن الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير جديد، وأن المستشفيات في جنوب غزة وصلت إلى أقصى طاقتها الاستيعابية ولن تتمكن من استقبال آلاف المرضى الجدد من الشمال.


ووفق الأمين العام فإن النظام الصحي في غزة على وشك الانهيار، مشيرا إلى استشهاد 11 من العاملين في المجال الصحي أثناء تأدية عملهم، ووقوع 34 هجوما على المنشآت الصحية خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وأضاف أن قطاع غزة بأكمله يواجه أزمة مياه، إذ لحقت الأضرار بالبنية الأساسية مع عدم توفر الكهرباء لمحطات الضخ وتحلية المياه.

 

وأكد الأمين العام أن موظفي الأمم المتحدة وشركاؤها يعملون على مدار الساعة لدعم سكان غزة.

 

وشدد الأمين العام على الحاجة لضمان الوصول الإنساني الفوري بأنحاء غزة، لإدخال الوقود والغذاء والماء لكل المحتاجين  وقال: "حتى الحرب لها قواعد".

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