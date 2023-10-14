السبت 14 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة السيسى تنهى أسبوعها الأول باستقبال 44 كيان سياسى ونقابى واجتماعى

حملة المرشح الرئاسي
حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

أنهت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أسبوعها الأول باستقبال 538 شخصًا ممثلين عن 44 جهة مختلفة بين أحزاب ونقابات واتحادات وكيانات شبابية، بما يمثل مشاركات فعّالة بين التوعية بالمشاركة الإيجابية والتأييد.

 

واستقبلت الحملة في مقرها الرئيسي خلال الأسبوع الأول كلا من التيار الإصلاحي الحر وحزب المؤتمر ووفد حزب مصر الحديثة وآخر من حزب النور، كذلك استقبل قيادات الحملة وفد من حزب المصريين الأحرار وممثلي حزب مصر أكتوبر.

 

وواصلت الحملة أعمالها يوم ١٠ أكتوبر الجاري باستقبال ممثلي تحالف الأحزاب المصرية وحزب الغد، كذلك عقدت لقاء مع ممثلي الكيانات الشبابية بالإضافة إلى رموز التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

 

كما استقبلت الحملة في مقرها الرئيسي اتحاد عمال مصر وممثلي النقابة العامة للصحافة والطباعة، مع لقاء حزب الحرية المصري، علاوة علي لقاء اتحاد الناشرين المصريين، وممثلين عن نقابتي المعلمين والتطبيقيين، واتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى المشيخة العامة للطرق الصوفية.


وأكدت الحملة أنها تعبر عن سعادتها البالغة بنجاح هذه اللقاءات ومشاركة رؤيتهم وتطلعاتهم، بما يعد فرصة عظيمة للتواصل المباشر وتبادل الأفكار والتحفيز لبناء مصر قوية ومزدهرة.

 

وكانت قد أكدت الحملة أنها تفتح أبوابها لكل أبناء الوطن، وسيعتمد تشكيلها على كافة القوى السياسية والحزبية والشعبية المؤيدة، كما أنه ستعمل بشكل غير نمطي وتقوم على المشاركة الجماعية لكافة أطياف المجتمع المصري لاستعداده لاصطفاف ٣٠ يونيو.


وأشارت إلي العمل الحزبي والسياسي والذي بدوره توعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية الفعّالة وخاصة فئة الشباب، لتشهد العملية الانتخابية حالة زخم تولد حياة سياسية مفعمة بالحيوية. 

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