السبت 14 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزانى فى الدورى الإفريقى

الأهلي
الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق لخوض بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

 

وتنطلق منافسات بطولة الدوري الإفريقي يوم 20 أكتوبر الجاري بمواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي.

اقرأ أيضا.. طريق الأهلي.. صن داونز يحصل على الموافقة للمشاركة في الدوري الأفريقي

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي

تقام مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني في تمام السادسة مساء الجمعة الموافق 20 أكتوبر في العاصمة التنزانية دار السلام، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة.

طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في ضربة البداية.

وتسافر بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة التنزانية دار السلام يوم 18 أكتوبر الجاري لخوض المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة 20 أكتوبر.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

مجلس إدارة الأهلى يحدد 17 و18 نوفمبر موعدًا للجمعية العمومية

وذلك بعد حصول الفريق على راحة لمدة 5 أيام عقب الفوز على الإسماعيلي يوم الأحد الماضي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

طريق الأهلي في الدوري الإفريقي

ينتظر الأهلي مواجهة الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي وذلك في حال تخطيه عقبة سيمبا التنزاني.

وفي حال نجاح الأهلي في عبور سيمبا والفائز من مواجهة صن داونز وبترو أتلتيكو، فإنه سيواجه الفائز من مواجهة الوداد وإنيمبا ولقاء الترجي ومازيمبي.

الاهلى سيمبا التنزاني موعد مباراة الاهلي ضد سيمبا التنزاني الدوري الإفريقي مباراة الاهلي وسيمبا

مواد متعلقة

طريق الأهلي.. صن داونز يحصل على الموافقة للمشاركة في الدوري الأفريقي

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي

"كاف" يعتمد ملاعب القاهرة والسلام لمباريات الأهلى والزمالك بدورى الأبطال والكونفيدرالية

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. وثيقة: واشنطن تمنع دبلوماسييها من الدعوة إلى "خفض التصعيد" فى غزة

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": مطار العريش استقبل طائرة إماراتية تحمل مساعدات لأهالى غزة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر السبت 14-10-2023

"عددهم 17".. شقيقة سعاد حسنى الصغرى تكشف عن أخوة السندريلا

عاجل.. السيطرة على حريق ضخم بالحى الإماراتى جنوب بورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولي خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

"بلكين ".. تيتي تيتي مثل مارحتي جيتي!

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا