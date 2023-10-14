موعد مباراة الأهلى ضد سيمبا التنزانى فى الدورى الإفريقى

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق لخوض بطولة الدوري الإفريقي في نسختها الأولى.

وتنطلق منافسات بطولة الدوري الإفريقي يوم 20 أكتوبر الجاري بمواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في ذهاب الدور ربع النهائي.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي

تقام مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني في تمام السادسة مساء الجمعة الموافق 20 أكتوبر في العاصمة التنزانية دار السلام، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الجاري على ستاد القاهرة.

طارق قنديل رئيسًا لبعثة الأهلي في تنزانيا

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، تكليف طارق قنديل عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا في ضربة البداية.

وتسافر بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة التنزانية دار السلام يوم 18 أكتوبر الجاري لخوض المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة 20 أكتوبر.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته غدًا السبت، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الإفريقي.

وذلك بعد حصول الفريق على راحة لمدة 5 أيام عقب الفوز على الإسماعيلي يوم الأحد الماضي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

طريق الأهلي في الدوري الإفريقي

ينتظر الأهلي مواجهة الفائز من مباراة صن داونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي وذلك في حال تخطيه عقبة سيمبا التنزاني.

وفي حال نجاح الأهلي في عبور سيمبا والفائز من مواجهة صن داونز وبترو أتلتيكو، فإنه سيواجه الفائز من مواجهة الوداد وإنيمبا ولقاء الترجي ومازيمبي.