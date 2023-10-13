طريق الأهلي.. صن داونز يحصل على الموافقة للمشاركة في الدوري الأفريقي

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية، أن نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي قد حصل على الموافقة للمشاركة في بطولة الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

وتنطلق بطولة الدوري الأفريقي خلال الفترة من 20 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر المقبل، حيث ستكون ضربة البداية بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني.

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موقع جنوب أفريقي: رابطة أندية الدوري توافق على مشاركة صن داونز في الدوري الأفريقي

ذكر موقع "idiskitimes" الجنوب إفريقي، أن 31 رئيسا لأندية بالدوري الجنوب أفريقي قد وافقوا على مشاركة صن داونز في بطولة الدوري الأفريقي في حين أبدى رئيس واحد فقط اعتراضه.

وكانت مشاركة صن داونز في البطولة مهددة بسبب تعارض مواعيدها مع المسابقات المحلية للفريق والتي ستتسبب في تأجيل مباريات للفريق والمنافسين على المستوى المحلي.

وكان جزء من الاعتراضات هو عدم تواصل اللجنة المنظمة لدوري الإفريقي في كاف مع اللجان المحلية في ظل ازدحام الموسم على مستوى الفرق والمنتخب في جنوب إفريقيا.

ورفض باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، التواصل مع الاتحادات المحلية بشكل مباشر.

ومن المنتظر أن يقوم الاتحاد الجنوب أفريقي بجدولة العديد من المباريات للفريق محليًا خلال مدة البطولة التي ستنطلق في الفترة من 20 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر.

ويستهل صن داونز مشواره في الدوري الأفريقي بمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي، وسيتأجل لقاء الفريق أمام جالاكسي ببطولة الدوري المحلي لموعد لاحق.

ويشارك الأهلي في البطولة رفقة كل من الترجي والوداد وإنيمبا وماميلودي صنداونز وسيمبا وبترو أتليتكو ومازيمبي.

ويبدأ الأهلي مشواره في البطولة بملاقاة سيمبا التنزاني في ربع النهائي.

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