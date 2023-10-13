الجمعة 13 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نائب رئيس وزراء الأردن الأسبق: على الدبلوماسية العربية التحرك لدعم فلسطين

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال الدكتور جواد العناني،  نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إنّ هناك دعما غير مسبوق للاحتلال الإسرائيلي في هجماتها على قطاع غزة هذه المرة، مؤكدًا أنه يجب على الدبلوماسية العربية أن تتحرك الآن في وحدة واحدة لدعم فلسطين، وأن تقول لهؤلاء كفاكم فيجب على إسرائيل أن تنتهي لأ ما تقوم به هو إبادة جماعية واضحة. 

وأضاف العناني، اليوم الجمعة خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك عدة تحذيرات خرجت من قادة عربيين من بينهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بدروه حذّر من نقل السكان من منطقة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن الإحتلال الإسرائيلي اليوم أمر الفلسطينيين بالتحرك ثم قام بقطع الطريق عليهم، متسائلًا: “لماذا نجبر الناس في غزة على الانتقال؟"، مؤكدًا أن الأفضل لهم ان يبقوا في أماكنهم.

وأوضح العناني، أن الإحتلال الإسرائيلي يعتقد أنه بتصفية المقاومة الفلسطينية في غزة، هي عملية تحديد ذات أسبقية ويعيدوا ما حدث عام 48 عندما دفع الناس دفعًا للخروج معتقدين أنهم سيعودون بعد فترة، مؤكدًا أنهم الآن تعلموا الدرس ووعوا الموعظة بان لا يخرجوا، مؤكدًا أنه لا خيار للشعب الفلسطيني إلا الصمود على أرضه وتفوت الفرصة على رئيس الوزراء الإسرائيلي. 

قطاع غزة الدبلوماسية العربية دعم فلسطين إبادة جماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي فلسطين

مواد متعلقة

رياض منصور: لا يجب أن تسمح الإنسانية والأمم المتحدة بتكرار نكبة الشعب الفلسطينى

نتنياهو: نُجند دعمًا دوليَا لضمان استمرار الحرب على حماس

"القاهرة الإخبارية": السعودية ترفض دعوات التهجير القسرى للفلسطينيين من غزة

القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال الإسرائيلى نفذ ضربات موضعية على قطاع غزة

القاهرة الإخبارية: الصحة العالمية تطالب بإلغاء فورى لأمر الإخلاء الصادر لمناطق بغزة

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الاسرائيلى يبدأ شن هجوم واسع على غزة الآن

القاهرة الإخبارية: جهود تونسية مستمرة من أجل تهدئة الأوضاع فى قطاع غزة

القاهرة الإخبارية: الإمدادات الخاصة بالأمم المتحدة فى غزة وصلت الآن إلى القاع

الأكثر قراءة

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا

أسرار الغرف المغلقة.. معضلات الرد الإسرائيلى على «طوفان الأقصى»

انخفاض مبشر.. سعر الأرز الشعير في مصر 13 أكتوبر 2023

مفكر سياسى يكشف سر اختيار يوم 7 أكتوبر لشن معركة "طوفان الأقصى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

لغة العقل.. لغة مصر

وائل لطفي

«ظلم» قديم!

صفاء النجار

أكتوبر.. بعيون «أطياف» والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «2-2»

سارة شريف

يتعاطفون معهم!

محاسن السنوسي

الصمود يا غزة.. وإلا ضاعت فلسطين

بسنت حسن

مشعلو الحرائق.. والصراعات الصفرية

القس. رفعت فكرى

السيسى.. ووضع النقاط فوق الحروف!!

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس السيسى حول الأحداث الخطيرة فى فلسطين

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

لا للتهجير.. أهالى غزة يرفعون راية التحدي في وجه الاحتلال: لن نكرر «نكبة 48» مرة أخرى 

جيش الاحتلال الإسرائيلى: تأكدنا من وجود ما لا يقل عن 120 أسيرًا فى غزة

مصر تحذر من مطالبة الجيش الإسرائيلى لسكان غزة بمغادرة منازلهم والاتجاه جنوبًا