نائب رئيس وزراء الأردن الأسبق: على الدبلوماسية العربية التحرك لدعم فلسطين

قال الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إنّ هناك دعما غير مسبوق للاحتلال الإسرائيلي في هجماتها على قطاع غزة هذه المرة، مؤكدًا أنه يجب على الدبلوماسية العربية أن تتحرك الآن في وحدة واحدة لدعم فلسطين، وأن تقول لهؤلاء كفاكم فيجب على إسرائيل أن تنتهي لأ ما تقوم به هو إبادة جماعية واضحة.

وأضاف العناني، اليوم الجمعة خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك عدة تحذيرات خرجت من قادة عربيين من بينهم العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي بدروه حذّر من نقل السكان من منطقة إلى أخرى، مشيرًا إلى أن الإحتلال الإسرائيلي اليوم أمر الفلسطينيين بالتحرك ثم قام بقطع الطريق عليهم، متسائلًا: “لماذا نجبر الناس في غزة على الانتقال؟"، مؤكدًا أن الأفضل لهم ان يبقوا في أماكنهم.

وأوضح العناني، أن الإحتلال الإسرائيلي يعتقد أنه بتصفية المقاومة الفلسطينية في غزة، هي عملية تحديد ذات أسبقية ويعيدوا ما حدث عام 48 عندما دفع الناس دفعًا للخروج معتقدين أنهم سيعودون بعد فترة، مؤكدًا أنهم الآن تعلموا الدرس ووعوا الموعظة بان لا يخرجوا، مؤكدًا أنه لا خيار للشعب الفلسطيني إلا الصمود على أرضه وتفوت الفرصة على رئيس الوزراء الإسرائيلي.