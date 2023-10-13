مصطفى خاطر يدعو للمشاركة في حملة التبرع بالدم للفلسطينيين: "يارب ثبتهم"

أعلن الفنان مصطفى خاطر، عن دعمه الكامل للقضية الفلسطينية بالتزامن مع جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأهالي في قطاع غزة، داعيا جمهوره للانضمام لحملة التبرع بالدم للهلال الأحمر المصري.

وشارك “خاطر” مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستجرام”، يحث الوطن العربي وجمهوره بالتبرع للهلال الأحمر المصري لدعم أهل غزة بالأدوية وعلاج المصابين.

وعلق: “اقل حاجة نقدر نعملها اننا ندعم اخوتنا في غزة ودي حملة دعم وتبرع لهلال الاحمر المصري الي بيوصل المساعدات لاخوتنا هناك علي رقم الحساب المكتوب تحت يارب ثبتهم يارب”.

https://www.instagram.com/reel/CyWQ7n8N9lY/?fbclid=IwAR2PwNDjS44Pp99VWcrHgzU5AnV-7Gt4fefIW2qB8ZBuo5EUqoCO8ua1zKI

جاء ذلك بالتزامن مع عدوان المحتل على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين.

وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، تواصلت رسائل الدعم من النجوم والنجمات للشعب الفلسطيني، كما تم إلغاء أو تأجيل عدد من الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية تضامنًا مع فلسطين.