الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يتابع برامج الإعداد والمعسكرات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

يتابع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أولًا بأول برامج الإعداد والمعسكرات وكافة الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية؛ لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات في مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التي يشاركون بها على مدار العام، وصولًا إلي الأولمبياد وهو الهدف الأسمى.

أشار صبحي إلى أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية يُقدم لهم أبطالًا رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات، مشددًا على المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن حوكمة "المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي"، وتاريخ تنفيذ البرنامج، وبوادر ثماره في مختلف البطولات التي شارك بها لاعبو ولاعبات المشروع، وطبقًا لدراسات اللجنة العلمية برئاسة الدكتور كمال درويش للاعبي المشروع القومي الموهبة والبطل الأوليمبي، فأننا نستهدف أكثر من 20 ميدالية أوليمبية متنوعة خاصة مع استمرار وجود المنافسات الخاصة برفع الأثقال والخماسي الحديث خلال منافسات أولمبياد لوس انجلوس 2028.

وتأهل حتي الآن (63) رياضيا من 9 رياضات هي "كرة الطائرة، كرة القدم، الرماية، الجمباز الايقاعي، مصارعة، السباحة، تنس الطاولة، الملاكمة، والخماسي الحديث"، لتصبح مصر أكثر دولة عربية وأفريقية.

وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي البطل الأوليمبي المشروع القومي للموهبة

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