كابيتانو مصر.. سمير كمونة يتفوق على علاء ميهوب

تفوق النجم سمير كمونة على النجم علاء ميهوب ضمن تحدي كابيتانو مصر، حيث خاض النجمان كل منهما قيادة فريق من الأشبال، حيث استطاع كمونة أن يدير اللقاء بشكل جيد أمام النجم علاء ميهوب.

كما شهدت الحلقة كلمة للكابتن سيف زاهر للاعبين، والذين طالبهم بالتركيز نحو مستقبلهم، وأن الكرة تعطي من يسعى لها ولا يتكبر عليها.

وضمت حلقة اليوم من "كابيتانو مصر" النجم علاء ميهوب والنجم سمير كمونة، بالإضافة إلي الكابتن سيف زاهر، حيث من المفترض أن تقام الكثير من التحديات بين لاعبي الفريقين، حيث يدير كل منهما فريقًا من النجوم الصاعدة في عالم كرة القدم.

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام الثامنة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".