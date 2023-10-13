الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كابيتانو مصر| سمير كمونة على "عربية فول"

سمير كمونة
سمير كمونة

لقطة طريفة عرضها برنامج "كابيتانو مصر" خلال حلقة اليوم الجمعة، على فضائية On E.

وظهر الكابتن سمير كمونة، لاعب الأهلي السابق، على "عربة فول".

وقدم نجم الأهلي السابق، سندوتشات الفول للمشاركين بالبرنامج، في لفتة أثارت إعجاب الكثيرين ممن حضروا الحلقة في أرض الملعب.

وتضم حلقة اليوم من كابيتانو مصر النجم علاء ميهوب والنجم سمير كمونة، بالإضافة إلى الكابتن سيف زاهر، حيث من المفترض أن تقام الكثير من التحديات بين لاعبي الفريقين، حيث يدير كل منهما فريقًا من النجوم الصاعدة في عالم كرة القدم.

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

سمير كمونة كابيتنو مصر برنامج كابيتنو مصر فضائية ON E النجم السابق للأهلي سندوتشات الفول عربة فول

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