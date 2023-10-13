الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حزب الله يعلن استهداف 4 مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات دقيقة

الأسلحة المباشرة
الأسلحة المباشرة

أعلن حزب الله اللبناني أنه استهدف اليوم الجمعة مواقع العباد ومسكفعام وراميا وجل العلام الحدودية مع الاحتلال بالأسلحة المباشرة والمناسبة وتم تحقيق "إصابات دقيقة".

وقال حزب الله في بيان: إنه “ردّا على الاعتداءات الإسرائيلية عصر اليوم الجمعة على محيط عدد من البلدات اللبنانية الجنوبية قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الإسرائيلية التالية: موقع العباد، موقع مسكفعام، موقع راميا، موقع جل العلام، بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا فيها إصابات دقيقة”.

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وكان استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عصر اليوم مناطق حدودية في جنوب لبنان، في تصعيد مستمر منذ نحو أسبوع، وبحسب مصدر أمني لبناني فإن القصف أعقب "محاولة تسلل" من الجانب اللبناني.

وأشار المصدر إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن "مجموعة فلسطينية" حاولت التسلل من دون أن تحقق هدفها.

وقال مصدر أمني آخر: "إن القصف طال أيضا برج مراقبة للجيش اللبناني".

وذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله أن ما حصل "هو اقتراب مجموعة من الجدار الفاصل وكسره" تبعه "اشتباك مع العدو قبل أن تنسحب".

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