القاهرة الإخبارية: استشهاد 447 طفلًا فلسطينيًا جراء العدوان الإسرائيلى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، عن استشهاد 447 طفلًا فلسطينيًا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أن "يونيسف - منظمة المم المتحدة للطفولة"، أوضحت أن عدوان الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة أسفر عن استشهاد 447 طفلًا فلسطينيًا جراء العدوان المستمر على القطاع.

كما أفادت القاهرة الإخبارية، أن هناك استمرارًا من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف بعض المناطق الحدودية مع جنوب لبنان محيط بادية العديسة، منطقة الضهيرة تتعرض جميعها إلى قصف إسرائيلي مستمر منذ أكثر من ساعة.