الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار بالمحافظات خلال الأيام القادمة

سقوط أمطار
سقوط أمطار

حقيقة سقوط أمطار الفترة القادمة بالمحافظات، حيث شهدت محافظات مصر تقلب في حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام الماضية حيث تتأثر البلاد بـ منخفض جوى يساعد على الإحساس بأجواء الربيع وتتوافر فرص سقوط الأمطار، وتنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة.

الأرصاد تجيب لـ "الدستور" حقيقة سقوط أمطار الفترة القادمة بالمحافظات

الأرصاد تجيب لـ"الدستور" حقيقة سقوط أمطار الفترة القادمة بالمحافظات

علقت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على حقيقة سقوط أمطار الفترة القادمة بالمحافظات، مؤكدة أنه خلال الأيام الماضية تأثرت مصر بامتداد لمنخفض في طبقات الجو العليا الذي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة ويكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأكدت الدكتورة منار غانم، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، على أنه بداية من الغد الموافق السبت 14 أكتوبر 2024، أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأضافت الدكتورة منار غانم، أن هناك سقوط أمطار خفيفة في بمحافظات ومحافظات أبرزهم الإسكندرية ومطروح، وستمتد الأمطار بالمناطق الداخلية من جنوب الوجه البحري وأيضًا أمطار من مناطق القاهرة الكبرى أمطار خفيفة مع استمرار فرص سقوط الأمطار حتى يوم الأحد المقبل ما بين خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري.

الأرصاد تجيب لـ "الدستور" حقيقة سقوط أمطار الفترة القادمة بالمحافظات

جدير بالذكر أنه رصدت الأقمار الصناعية نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة:

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 14 أكتوبر 2024:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحرى 29- 22
  • السواحل الشمالية 26 -21
  • جنوب سيناء 32 -24
  • شمال الصعيد 30 -18
  • جنوب الصعيد 34-28
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