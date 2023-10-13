محمد الباز: مكانة مصر الكبيرة تجعلها فى قلب "المزايدات" بشأن قضية فلسطين

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على المزايدات بشأن الجهود المصرية نحو تهدئة الأوضاع في قطاع غزة، والتي كان آخرها فتح مطار العريش لاستقبال المساعدات للشعب الفلسطيني وتوصيلها لهم.

وقال خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "عايز أبدأ بنقطة مهمة وهي نقطة التبرع بالدم، وهذا يعني أن هناك وعيًا جمعيًا بالقدرة على التمييز بين ما هو خطر حقيقي وبين ما هو مزيف، إذ كان يمكن أن يخرج المصريون في الشوارع في مظاهرات، لكن لم يحدث هذا".

وحول المزايدات بشأن الجهود المصرية المبذولة تجاه تهدئة الأوضاع، تابع: "مش هتلاقي حد بيزايد على حاجة مش مهمة، المزايدة طول الوقت على مصر عشان أنت بتحتل مكان ومكان هام جدًا".

وواصل: "المزايدة في قلبها ابتزاز لمصر، وهناك مَن يغذّي هذا الخطاب في الإعلام العربي، للحشد ضد مصر وأمنها القومي".