تعرف على العلامات المبكرة لسرطان البروستاتا عند الرجال

سرطان البروستاتا هو سرطان يتطور في غدة البروستاتا ويُصاب به الرجال، حيث تتراوح حالات الإصابة الآن بين 5 إلى 9 لكل ألف نسمة على مستوى العالم، حيث يصاب 1 من كل 8 رجال بسرطان البروستاتا في حياتهم.

الأمر مع سرطان البروستاتا هي أن معظم الأعراض خفية، وبالتالي فإن معظم مرضى سرطان البروستاتا يأتون إلى الأطباء وهم يشتكون من آلام الظهر، مما يعني أنهم مصابون بالفعل بالسرطان الذي انتشر إلى عظام العمود الفقري.

وفي مقابلة مع “HT Lifestyle”، كشف الدكتور أنيل هيرور، كبير مستشاري قسم الأورام الجراحي أن "الكثير من هؤلاء المرضى يذهبون أولًا إلى طبيب العظام بسبب آلام الظهر حتى يدركوا أنها أحد أعراض السرطان. في الماضي، وكانت لديهم أعراض يمكن أن ترتبط بسرطان البروستاتا، ولكن لسوء الحظ، تم تجاهلها.

تشخيص سرطان البروستاتا:

وقال الدكتور أنيل هيرور: "يظهر سرطان البروستاتا المبكر أعراضًا مثل زيادة عدد مرات التبول، قد يكون هناك أو لا يكون هناك ألم في الجزء السفلي من البطن، وقد يمر الدم في البول، وقد يكون هناك تقطر بعد التبول، وقد يجد المرء صعوبة في التبول. كل هذه الأعراض مرتبطة بتضخم غدة البروستاتا، ولذلك، ينبغي عند ظهور هذه الأعراض أن يسارع إلى استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة. وذلك لأن تضخم البروستاتا الحميد هو السبب الأكثر شيوعًا لهذه الأعراض وهناك نسبة عالية من الحالات التي قد يكون فيها سرطان البروستاتا.

الخطوات التي يجب اتخاذها بعد ظهور الأعراض:

ولا ينبغي للمرء أن يتأخر ويستشير طبيب أورام المسالك البولية أو طبيب الأورام الجراحي لأن أفضل الخيارات يمكن أن يقدمها هؤلاء المتخصصون.

ويعاني الكثير من المرضى مما يسمى "تضخم البروستاتا الحميد"، وهي حالة مجرد تضخم غير سرطاني للبروستاتا، ولكن فرص حدوث ذلك تبلغ ما يقرب من 50 في المائة لدى الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. 50 عامًا، ويمكن أن ترتفع إلى ما يقرب من 70 في المائة لدى الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

ومع ذلك، فإن معدل الإصابة بسرطان البروستاتا يبلغ حوالي واحد من كل ثمانية، وبالتالي إذا كان هناك تضخم البروستاتا الحميد، فيجب استبعاد فرص الإصابة بسرطان البروستاتا

العلاجات:

ووفقا للدكتور أنيل هيرور، فإن علاج سرطان البروستاتا أصبح الآن متقدما وهناك ثلاثة أنواع: الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي، بما في ذلك العلاج الهرموني. وأوضح:

تتم الجراحة الآن باستخدام الروبوت، وبالتالي فإن معدلات الإصابة بالمرض والشفاء أفضل بكثير من ذي قبل.

ويتم إعطاء العلاج الكيميائي للمرحلة الرابعة من سرطان البروستاتا، خاصة عندما لا يستجيب للعلاج الهرموني. لقد تطور بشكل ملحوظ وله آثار جانبية أقل.

يمكن أيضًا إعطاء العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا بمعدلات علاج جيدةـ وفي المرضى الذين يعانون من سرطان البروستاتا المتقدم، يتم إجراء التلاعب الهرموني مما يعني قمع هرمون التستوستيرون الذكري عن طريق إعطاء الحقن أو عن طريق إزالة الخصيتين، مما سيؤدي إلى السيطرة على المرض.

بشكل عام، يعتبر سرطان البروستاتا من الأمراض التي يتم علاجها بشكل جيد للغاية عندما يتم تشخيصها في مراحل مبكرة. نسبة الشفاء، إذا تم علاجها مبكرا، تصل إلى 90 بالمائة. ومن ثم، يجب على الرجال الانتباه إلى الأعراض المبكرة لسرطان البروستاتا، والتشخيص مبكرًا، والحصول على العلاج المناسب حتى يتمكنوا من الشفاء التام من المرض.