7 أشياء مزعجة يفعلها الأشخاص على متن الرحلات الجوية

أظهر استطلاع أجرته Skyscanner مؤخرًا أهم الأشياء التي يزعجها الركاب أثناء الطيران.

وقال بعض المشاركين إنهم يشعرون بالانزعاج عندما يقوم الركاب الآخرون بإمالة مقاعدهم، تم التصويت على أن العناية وعدم استخدام سماعات الأذن هي أسوأ الأشياء التي يفعلها الركاب أثناء الطيران.

فيما يلي سبعة من أكثر الأشياء المزعجة التي يفعلها الركاب على متن الرحلات الجوية.

1- الطلب من راكب آخر تبديل المقاعد معك

يقول بعض الركاب إنه أمر مزعج عندما لا يلتزم الأشخاص بالمقعد المخصص لهم.

قال حوالي 31% من الركاب الذين شملهم الاستطلاع أنهم يجدون الأمر مزعجًا عندما يطلب المسافرون الآخرون تبديل المقاعد معهم. وقالت الكاتبة المطلعة أنيس مونيك، وهي مضيفة طيران سابقة، إنه يجب على الركاب التواصل مع طاقم الطائرة على متن الطائرة في حالة حدوث مثل هذه النزاعات، وقد انتشرت العديد من هذه الحوادث على وسائل التواصل الاجتماعي وتركت المسافرين منقسمين.

2- استخدام مساند الذراعين في مقعدك

الركاب الجالسين على متن الطائرة مكتظون في مقاعدهم لا تستخدم أكثر من مسند للذراعين — خاصة إذا كنت تجلس على الممر أو مقاعد النافذة.

قال حوالي 31% من المشاركين إنه أمر مزعج عندما يستخدم زميلهم كلا مساند الذراعين. تظل مسألة من يجب أن يستخدم مساند الذراعين بشكل صحيح موضوعًا للنقاش المستمر بين الركاب.

3. استلق على مقعدك – ولا يقتصر الأمر على أثناء تقديم الوجبات فقط

راكب طائرة ينام في رحلة عابرة للقارات

يقول بعض الركاب إن إمالة مقعدك على متن الطائرة أمر غير مناسب.

وقال حوالي 31% من المشاركين في الاستطلاع إنه يجب على الركاب تجنب إمالة مقاعدهم أثناء الطيران. لكن الأشخاص عبر الإنترنت منقسمون حول ما إذا كان من المقبول للركاب أن يتكئوا على مقاعدهم على متن الطائرات.

4. خلع حذائك أو جواربك أثناء الرحلة

فتاة صغيرة تسترخي وتضع قدميها على مسند الذراع مستلقية على المقعد في مقصورة الطائرة، هناك رفض كبير للبعض عند خلع حذائك أثناء الطيران.

وقال نحو 35% من المشاركين إنهم يجدون الأمر مزعجًا عندما يقوم الركاب بخلع أحذيتهم على متن الطائرة، لا تُعرف الطائرات بأنها أنظف الأماكن، وقد أخبر أحد المضيفين موقع Insider أنه يجب على الركاب الاحتفاظ بأحذيتهم لتجنب السير على الأسطح المتسخة.

5. التحدث مع الركاب الآخرين أو أن تكون زميلًا في المقعد

يشعر بعض المسافرين بالانزعاج عندما يتحدث معهم ركاب آخرون على متن الطائرة.

قال حوالي 39% من المشاركين في الاستطلاع إنه يجب على الركاب تجنب التحدث إلى الغرباء، وإذا فعلوا ذلك، فلا ينبغي عليهم التحدث كثيرًا. لكن بعض المسافرين أكدوا أن التحدث مع الركاب الآخرين على متن الطائرة يمكن أن يكون في الواقع أمرًا جيدًا، ولا يشكل دائمًا انتهاكًا لآداب السفر.

6. وضع هاتفك على مكبر الصوت أثناء إجراء مكالمة

امرأة شابة تستخدم هاتفها أثناء الطيران على متن طائرة، يقول بعض الركاب إنهم يشعرون بالانزعاج عندما لا يستخدم الأشخاص سماعات الرأس على متن الرحلات الجوية.

قال حوالي 42% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يشعرون بالانزعاج عندما يقوم الركاب بإجراء مكالماتهم أو مقاطع الفيديو الخاصة بهم على مكبر الصوت - خاصة إذا كان الصوت مرتفعًا.

يجب عليهم استخدام سماعات الأذن الخاصة بهم وتجنب تشغيل أي شيء على هواتفهم بأعلى مستوى صوت، اتفق الأشخاص عبر الإنترنت مع الطيار، حيث قال الكثيرون إن الركاب بحاجة إلى أن يكونوا أكثر مراعاة عند الطيران.

7- قص أظافرك على متن الطائرة

يقول بعض المسافرين إنه يجب على الركاب تجنب الاستمالة أثناء الرحلات الجوية.

قال حوالي 42% من المشاركين في الاستطلاع إن تنظيف الركاب لأنفسهم على متن الطائرة هو أكثر الأشياء المزعجة التي يمكنهم القيام بها، وهذا يشمل طلاء أو قص أظافرهم وقص شعر الوجه.