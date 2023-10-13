النظام الصحي ينهار.. إسرائيل تقتل مرضى قطاع غزة ببرود

أكد مدير منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن المستشفيات في قطاع غزة وصلت إلى نقطة الانهيار.

وتستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي، المستشفيات والطواقم الطبية والإسعاف في قطاع غزة، في محاولة لقتل المرضي ببطئ بجانب إسقاط شهداء جراء الصواريخ والغارات العنيفة.

وينذر الاستهداف المتواصل للقطاع الصحي في قطاع غزة بكارثة أكبر، وخاصة أن القطاع الصحي قبل الحرب الأخيرة كان يعاني من نقص وقلة الإمكانيات.

وقصف جيش الاحتلال المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة، أسفر عن وقوع خسائر مادية وبشرية، كما أدت الغارات لتوقف مستشفى بيت حانون عن العمل، وبالمثل خرج مستشفى العيون الدولي عن الخدمة بعد قصفه بشكل مباشر.

يأتي هذا بالتزامن مع قرب نفاذ الوقود وانقطاع الكهرباء بشكل مستمر في غزة، مما يعرض حياة المرضي للخطر.

وأشارت الطواقم الطبية في قطاع غزة إلي نفاذ المواد والأدوات الأساسية للتعامل مع المرضي، والمصابين والجرحي جراء العدوان الإسرائيلي.

ويعاني القطاع الصحي في قطاع غزة من نقص كافة الإمكانيات والأدوات، ما عدا جثث الشهداء التي زاددت بشكل غير طبيعي وحىي أن ثلاجات الموتى لم تعد تسد احتياجات الأزمة.

الناس بالآلاف في مستشفى الشفاء وليس بها أدنى مقومات الحياة

من جهته، قال زكريا بكر مواطن من قطاع غزة: “نص الناس اللي من حولي أم المستشفيات مليئة ومكدسة، وليس بها أدني مقومات الحياة، مشيرا إلي ان حجم العائلات بمستشفي الشفاء هائل، الآلاف من البشر هناك”.

وأكد بكر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن كافة الأبنية انهارت تماما جراء القصف الإسرائيلي، مشددا على أن الاحتلال يريد إخلاء المنازل من سكانها، موضحا أنه تم قصف المنزل أمامه وخلفه.

الفرا: انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة الفلسطيني خلال ساعات

وفي تصريحات صحفية سابقة، حذر نائب مدير عام المستشفيات في قطاع غزة أيمن الفرا، من انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة الفلسطيني خلال ساعات، في حال عدم حدوث تدخل.

وأكد الفرا أن الوضع الصحي في غزة كارثي، وإن لم يتدخل العالم ستنهار المنظومة الصحية خلال ساعات.

وشدد الفرا على أن ازدياد أعداد الشهداء والمصابين في أقسام الطوارئ في المستشفيات سينتهي بكارثة لا محالة.

وتابع الفرا: "سنسعى لنصب خيام في ساحات المستشفى لاستقبال المرضى الذين تم منحهم إذن خروج لكنهم لا يستطيعون العودة إلى منازلهم".