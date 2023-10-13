الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القائم بأعمال محافظ نابلس: القيادة الفلسطينية تواصل جهودها مع مصر لتهدئة الأوضاع

غسان دغلس، القائم
غسان دغلس، القائم بأعمال محافظ نابلس

أكد غسان دغلس، القائم بأعمال محافظ نابلس، أن ما يحدث في قطاع غزة عدوان متواصل لم يسبق له مثيل.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "الوضع في قطاع غزة يتصاعد بشكل كبير والأمور تأخذ منحنى خطيرا، والمستوطنون الإسرائيليون يهاجمون المحلات التجارية في نابلس".

وأوضح "دغلس" أن القيادة السياسية الفلسطينية تواصل جهودها مع مصر والأردن ودول العالم لتهدئة الأوضاع في غزة.

والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الجمعة، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة الأردنية عمان، خلال زيارة الأخير للمنطقة، والتي تشمل الاحتلال الإسرائيلي والأردن ومصر والإمارات والسعودية وقطر.

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