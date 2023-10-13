حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى تهنئ خريجى الأكاديمية العسكرية

تتقدم الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بخالص التهاني إلى خريجي الأكاديمية العسكرية المصرية بجميع تخصصاتها.

وتابعت الحملة في بيان لها: "نقول لهم.. في هذه المؤسسة العسكرية العريقة تعلمتم مبادئ الوطنية والبطولة، وقيم الكرامة والعزة واهبين أنفسكم للوطن، محافظيـن علـى أرضه ومقدرات شعبه، لتكونوا درع الوطن وسيفه".

كما تتقدم الحملة الرسمية أيضًا بالتهاني لأسر خريجي الأكاديمية العسكرية الذين يحصدون اليوم، ثمار ما زرعوه مُساندين أبناءهم جنبًا إلى جنب طوال هذه الرحلة التعليمية.