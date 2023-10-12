كهرباء شمال الدلتا تنتهي من تطوير مبانٍ بتكلفة 5.8 مليون جنيه

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن الانتهاء من تطوير مباني 5 هندسات وهي “شرق المنصورة، غرب المنصورة، قرى المنصورة 1” في قطاع جنوب الدقهلية، و"بني عبيد“ في قطاع شمال الدقهلية، و"الرياض" في قطاع كفر الشيخ، كما انتهت الشركة من تفعيل جميع خدمات المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء بإجمالي (26) خدمة.

وكشف المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء خلال أعمال الجمعية العامة للشركة اليوم عن الانتهاء من تطوير مركزي خدمة عملاء “شرق وغرب المنصورة” بقطاع جنوب الدقهلية.

كما تم تفعيل الخدمات الجديدة “المنطقة الذكية smart area - كبار السن وذوي الهمم - استطلاع رأي مميكن” واستحدثت الشركة خدمات “الحجز المسبق - توفير wifi مجاني للعملاء - تحديد الموقع الجغرافي لمراكز خدمة العملاء”، والانتهاء من توحيد الهوية البصرية لهندسات قرى "المنصورة 1 - بني عبيد - رأس البر” وجاري الانتهاء من هندسات “ قرى المنصورة 2 - جمصة - الرياض - بلطيم”.

‏وتم تحويل نماذج الطلبات داخل مراكز خدمة العملاء إلى نماذج طلبات ذكية وذلك بإضافة QR code أسفل الطلبات ليتم الاتصال فورا من قبل العميل بالمنصه الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء أو الصفحة الرسمية للشركة على Facebook لسهولة الوصول إلى الإرشادات والتعليمات الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين.

تفعيل منظومة تقديم الخدمات لذوى الهمم بعدد (3) هندسات "غرب المنصورة، مدينة كفر الشيخ، جنوب دمياط " تم ربط المنصة الإلكترونية الموحدة بمنصة مصر الرقمية وتطبيق طوارئ الكهرباء، بلغت قيمة المنصرف على أعمال تطوير ورفع كفاءة المباني 5.88 مليون جنيه.

تم رفع كفاءة فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة وعددها (19) فرقة صيانة (4 بشمال الدقهلية، 4 بجنوب الدقهلية، 5 بكفر الشيخ، 3 بدمياط) بإجمالي عمالة (130) فرد وعدد (3) فرق صيانة تحت الجهد بقطاعات شمال وجنوب الدقهلية وكفر الشيخ بإجمالي عمالة (25) فرد، وتم تزويد جميع فرق صيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية اللازمة لإتمام الأعمال طبقًا للأصول الفنية المعتمدة وتم تنفيذ خطة الصيانة السنوية بنسبة 100%.

بلغ إجمالي المنصرف على صيانة الشبكات مبلغ (21.6) مليون جنيه خلال العام المالي 2022/2023 مقابل مبلغ (18.5) مليون جنيه خلال العام المالي 2021/2022.