الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أصحاب علم ودين.. تعرف على أبرز صفات الإكليروس في كنيسة الروم الأرثوذكس

كهنة
كهنة

نشر الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، نشرة تعريفية بعنوان “صفات إكليروس الرعايا”، في كنيسة الروم الأرثوذكس.

وقال خلالها، إنه لا يكفي أن يكون الإكليروس أصحاب شهادات عالمية ولاهوتية فقط بل عليهم أن يكونوا روحانيين ورعائيين.

دور الراعي الكنسي

الكنيسة في حاجة إلى إكليروس يحتضنون الرعية.. فالرعية في حاجة إلى مَن يسمع صوتها لا مَن يسمع صوته هو.. والراعي لا يكون كلامه عن الطاعة والإدانة بل على محبة يسوع المسيح.., كما ان الراعي لا يكون كلامه فقط عن الخطأ والخطيئة والدينونة بل أيضًا عن الخلاص المُقدم من يسوع المسيح.

الراعي لا يكون عابس الوجه بل بشوش بوقار.. الراعي يقدم نفسه عن الرعية.. الراعي يقسو على نفسه ويحن على الرعية.. الراعي يكون على صورة سيده الراعي الصالح.

وتستعد كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر لأحدث سياماتها الكهنوتية، وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إنه في عيد القديس ميناس ببركة صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا سيتم رسامة الشماس الإنجيلي المتبتل باسيليوس كاهنًا بيد المتروبوليت ناركسيوس مطران بلوسيو (دمياط وبورسعيد والمنصورة وقنطرة شرق) والوكيل البطريركي بالإسكندرية في كنيسة القديس ميناس بمدينة الإسماعيلية.

الشماس باسيليوس حاصل على ليسانس حقوق من جامعة المنصورة وليسانس في اللاهوت من كلية القديس سيرجيوس بموسكو ويَعد رسالة ماجستير، ووهو أخ الإيكونوموس الأب/ ثيودروس بيوك راعي كنيسة القديس نيقولاوس في مدينة المنصورة.

من جهة أخرى، استقبل صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني الأرشمندريت بوليكاربوس ديامانتوبولوس، النائب البطريركي على إبرشية كيسنجاني المقدسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وخلال اللقاء، اطلع النائب البطريركي البابا ثيودوس اعلى العمل الكنسي والإرسالي المستمر بشكل عام في هذه المقاطعة الكنسية الجديدة التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا.

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