"كهرباء جنوب الدلتا" تنتهي من تنفيذ 6 دورات للعاملين في الشركة

نظمت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، 6 دورات للعاملين في الشركة، وذلك تحت رعاية المهندس حسن البيلى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وذكرت الشركة في بيان لها أن الدورات الـ6 تأتي للنهوض بمستوى العاملين ورفع كفائتهم والارتقاء بهم وزيادة جودة الخدمات المقدمة من الشركة إلى عملائها الكرام وبناء الكوادر البشرية بمراكز خدمة العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء من خلال التدريب بمختلف قطاعات وفروع الشركة من خلال خطة خارطة الطريق لتطوير مراكز خدمة العملاء.

والدورات التدريبية ‏التي قام قطاع التدريب بالشركة بالانتهاء من تنفيذ للأسبوع الحالى تتضمن:

1- دورة عن ( أساسيات الحاسب الآلي )

2- دورة عن ( شبكات جهد متوسط )

3- دورة عن ( اللوائح التجارية - بشرية )

4- دورة عن ( التواصل والذكاء العاطفى )

5- دورة عن ( الحماية المدنية - قواعد التوصيل)

6- ندوة عن ( لحام الكابلات وعلب النهايات شركة UMR ).



وخصصت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء 400 مليون جنيه لتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالي 2023 /2024.

وقال المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تقرر تمويل الخطة الاستثمارية ذاتيا بالكامل من موارد الشركة، ومن المحتمل أن تزيد المبالغ المخصصة وفق الاحتياجات التي تظهر بشكل طارئ، كما أن هناك جزءا خاصا بتحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المار بالكتل السكنية إلى كابلات أرضية التي تم الانتهاء من 6 مراحل، وجار العمل في المرحلة السابعة، والتي تضاف إلى الخطة الاستثمارية ولكنه يتم تمويلها من وزارة التخطيط.

وأشار البيلي في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الشركة انتهت من أعمال الجمعية العمومية، والتي شهدت اعتماد ميزانية شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عن العام المالي 2022- 2023، وذلك برئاسة المهندس جابر الدسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وقمنا بتنفيذ الخطة الاستثمارية خلال العام المالى المنتهي، وبلغت نحو ٥١٢.٠٨١ مليون جنيه.