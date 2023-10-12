الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب يشيد بنتائج الرياضيين المتأهلين لأوليمبياد باريس

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالنتائج غير المسبوقة للاعبي ولاعبات منتخباتنا الوطنية الذين تأهلوا لأوليمبياد باريس، حيث أصبحت مصر تصبح أكثر دولة عربية وأفريقية.يتأهل لاعبوها إلى باريس.

حيث تأهل حتى الآن (63) رياضي من  تسعة رياضات هي كرة الطائرة، كرة القدم، الرماية، الجمباز الايقاعي، مصارعة، السباحة، تنس الطاولة، الملاكمة، والخماسي الحديث.

ويتابع الدكتور أشرف صبحي، على مدار الأيام، برامج الإعداد والمعسكرات وكافة الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس، مؤكدًا على دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية؛ لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولًا إلي الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.

وأوضح صبحي أن الوزارة تسعى من خلال اللجنة العلمية بالوزارة إلي تقديم الدعم الفني للاتحادات الرياضية المصرية واللجنة الأوليمبية في تقييم وتقدير الدعم الخاص بالاستعدادات لدورات الألعاب الأوليمبية التى تأتى المرحلة الأولى منها الاستعدادات للدورة الأولمبية المقبلة باريس 2024، والمرحلة الثانية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك في ضوء توسع الوزارة في المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بغرض تخريج لاعبين مؤهلين لخوض مختلف المنافسات الرياضية العالمية والدورات الأولمبية سواء في باريس 2024، أو في لوس أنجلوس 2028.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى أن هناك نظام متكامل بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية والأندية، حيث يجب أن يبذل الجميع قصارى جهده للتواجد في أعلى مكانة ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

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