الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رتيبة النتشة: كلمة السيسي تأتي ضمن الدور المصري الدائم في الوساطة والتهدئة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، إنّ كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، تأتي ضمن الدور المصري الدائم في لعب الوساطة والتهدئة في كل حرب تشن على قطاع غزة.

وتابعت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، “من المستغرب عندما نتحدث أن الطرفين عليهم الالتزام بعدم إقحام المدنيين في هذه الحرب، فعن أي مدنيين نتحدث تحت ترى مئات أو أكثرمن ألف شهيد في قاع غزة جميعهم من المدنيين”، مؤكدةً أن إسرائيل لم تستهدف في غاراتها أي هدف عسكري واحد، بينما في الجانب المقابل كل العمليات للمقاومة الفلسطينية كانت تستهدف أهدافًا عسكرية.

وأوضحت أنه يجب أن يكون الحديث مختلف وموجه بشكل أساسي للإسرائيليين، وعدم مقايضة الأسرى الإسرائيليين بالممرات الآمنة الإنسانية لأن واجب دولة الاحتلال توفير هذه الممرات الإنسانية لأنها ليست خاضعة للتفاوض.

الدور المصري الوساطة قطاع غزة القاهرة الإخبارية

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