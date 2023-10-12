أبو شامة: كلمة الرئيس السيسي عن القضية الفلسطنية صادقة ومطمئنة للشعب العربي

أكد الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت صادقة بشكل كبير ومطمئنة لكل الشعب المصري والعربي.

أضاف أبو شامة، خلال استضافته على شاشة “إكسترا نيوز”، أن كلمة الرئيس السيسي بحفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، تعكس صورة الشارع المصري، وتمس قلوب المصريين.

كما جاءت كلمة الرئيس السيسي لتلبي احتياج حقيقي للشعب المصري والعربي، وتعكس موقف مصر الذي ينتظره العالم، مشيرًا أن مواقف مصر الثابتة لا تعني بالضرورة في التعامل مع الموقف بتعاطف مختلف، من خلال التوازن بين المشاعر والحماس، والتفكير بالعقل.