الخميس 12 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسماء أوائل خريجى الكليات العسكرية وأنواطهم

جانب من الحفل
جانب من الحفل

صدق القائد العام للقوات المسلحة على تعيين خريجي العسكرية المصرية دفعات 117 حربية، و74 بحرية و90 جوية و51 دفاع جوي،  والأولى من الحاصلين على المؤهلات العليا والثانية ضباط متخصصين وخريجي الدفعة 52 من الكلية العسكرية التكنولوجية في رتبة الملازم تحت الاختبار، وخريجي الدفعة 60 فنية في رتبة الملازم أول تحت الاختبار.

والدفعة الثالثة من الحاصلين على الدراسات العليا في رتبة الرائد والنقيب والملازم تحت الاختبار، طبقًا لدرجاتهم العلمية، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 23. 

ثانيًا: تعيين خريجي الدفعتين الخامسة والسادسة من كلية الطب بالقوات المسلحة برتبة الملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار اعتبارًا من 1 أكتوبر 23.

منح أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرًا لأدائهم وواجباتهم بتفاني وإخلاص أثناء الدراسة.

أسماء أوائل الخريجين

من الكلية الحربية ملازم أول تحت الاختبار عبدالرحمن طارق عبدالعزيز فهمي. 

ملازم تحت الاختبار أسامة حمدي محمد دخيل. 

ملازم تحت الاختبار أحمد مجدي عبدالخالق عمر.

رائد تحت الاختبار محمد مبروك إسماعيل.

نقيب تحت الاختبار الأمير محمد صبري حسين.

ملازم تحت الاختبار دينا أيمن سيد حسن.

من رئيسات التمريض

ملازم أول تحت الاختبار رولا حسن عبدالمنعم شلبي.

الدورة الأولى فروسية رائد مكلف هديل محمد الحداد.

من فلسطين ملازم تحت الاختبار عمر غسان سعيد زيدان. 

من تنزانيا ملازم أول تحت الاختبار أجري بيتر. 

الكلية البحرية ملازم أول تحت الاختبار الحسين الحسين عبداللطيف. 

من الجمهورية اليمنية ملازم أول تحت الاختبار عبدالله عمر مساوي.

من جيبوتي ملازم بحري تحت الاختبار ادريس جيجي موسى.

القوة الجوية ملازم طيار تحت الاختبار عمر أيمن محمد وجيه.

ملازم تحت الاختبار عبدالرحمن صبري محمد محمود.

الفنية العسكرية ملازم أول تحت الاختبار أحمد عبداللطيف.

من البحرين ملازم أول تحت الاختبار عبدالعزيز حسن يوسف.

الدفاع الجوي ملازم أول أنور أسامة أنور. 

من السعودية ملازم أول تحت الاختبار عمر محمد عطية الزهراني.

من طب القوات المسلحة ملازم أول تحت الاختبار أحمد هشام عبدالفتاح خفاجى. 

ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار أحمد إبراهيم الدهشان.

من جنوب السودان ملازم أول تحت الاختبار طبيب اجيو ماجورش.

العسكرية التكنولوجية ملازم أول تحت الاختبار أبانوب رفعت شحاتة.

من جمهورية جزر القمر المتحدة ملازم أول تحت الاختبار زغلول محمد ضيا.

خريجي العسكرية اوائل الخريجين الملازم تحت الاختبار المؤهلات العليا القوات المسلحة

مواد متعلقة

"قادة فى وجدان الأمة".. الرئيس السيسى يشهد فيلمًا عن التاريخ العسكرى المصرى

مواطنة: الرئيس السيسى أصلح مصر وأنقذها من الإنهيار ( فيديو)

الرئيس السيسى يشهد عرضًا عسكريًا احتفالًا بنصر أكتوبر الخمسين

عرض بالمعدات والآلات التي شاركت في حرب أكتوبر أمام الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يشهد عرضًا للفروسية بحفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية

القوات الجوية تقدم عرضًا بطائرات f16 وميج 29 أمام الرئيس السيسى

بحضور الرئيس السيسى.. تفاعل جماهيرى مع حفل تخرج دفعات الكليات العسكرية (فيديو)

الرئيس السيسى يصدق على منح علم مصر وسام الجمهورية العسكرى

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي في حفل الكليات العسكرية.. رسائل حاسمة عن القضية الفلسطينية وأمن مصر

الفلسطينى عمر غسان ضمن أوائل خريجى الدفعة 117 من الكلية الحربية المصرية

أبرزها مشاركة الننى.. 3 مفاجآت فى تشكيل منتخب مصر أمام زامبيا

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2023.. وأدعية استقبال الشهر المبارك

غسل ربع مليار جنيه.. 15 يومًا حبسًا لمالك شركة للصناعات الورقية

أسماء أوائل خريجى الكليات العسكرية وأنواطهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

دروس وخبرات معركة "طوفان الأقصى" (1)

محمد عبدالعزيز

الانتخاب.. الانتخاب

خالد عكاشة

إسرائيل.. هل حان وقت المراجعات الجوهرية؟

وائل لطفي

فلسطين.. الأصل والصورة

محمد العسيري

إنها الحياة يا سادة

ماجد حبته

المكالمة الإيرانية

لواء.حمدى البطران

مقدمات نكسة 1967

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى أمام مجلس الأمة الأردنى: بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مباحثات بين سامح شكرى ووزيرة خارجية اليابان حول التصعيد الفلسطينى الإسرائيلى

عبر مطار العريش.. مصر تدعو لضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى غزة

عاجل.. بايدن يصف هجوم حماس بـ"الشر المطلق" ويحذر طهران من التدخل