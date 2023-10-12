أسماء أوائل خريجى الكليات العسكرية وأنواطهم

صدق القائد العام للقوات المسلحة على تعيين خريجي العسكرية المصرية دفعات 117 حربية، و74 بحرية و90 جوية و51 دفاع جوي، والأولى من الحاصلين على المؤهلات العليا والثانية ضباط متخصصين وخريجي الدفعة 52 من الكلية العسكرية التكنولوجية في رتبة الملازم تحت الاختبار، وخريجي الدفعة 60 فنية في رتبة الملازم أول تحت الاختبار.

والدفعة الثالثة من الحاصلين على الدراسات العليا في رتبة الرائد والنقيب والملازم تحت الاختبار، طبقًا لدرجاتهم العلمية، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 23.

ثانيًا: تعيين خريجي الدفعتين الخامسة والسادسة من كلية الطب بالقوات المسلحة برتبة الملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار اعتبارًا من 1 أكتوبر 23.

منح أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية تقديرًا لأدائهم وواجباتهم بتفاني وإخلاص أثناء الدراسة.

أسماء أوائل الخريجين

من الكلية الحربية ملازم أول تحت الاختبار عبدالرحمن طارق عبدالعزيز فهمي.

ملازم تحت الاختبار أسامة حمدي محمد دخيل.

ملازم تحت الاختبار أحمد مجدي عبدالخالق عمر.

رائد تحت الاختبار محمد مبروك إسماعيل.

نقيب تحت الاختبار الأمير محمد صبري حسين.

ملازم تحت الاختبار دينا أيمن سيد حسن.

من رئيسات التمريض

ملازم أول تحت الاختبار رولا حسن عبدالمنعم شلبي.

الدورة الأولى فروسية رائد مكلف هديل محمد الحداد.

من فلسطين ملازم تحت الاختبار عمر غسان سعيد زيدان.

من تنزانيا ملازم أول تحت الاختبار أجري بيتر.

الكلية البحرية ملازم أول تحت الاختبار الحسين الحسين عبداللطيف.

من الجمهورية اليمنية ملازم أول تحت الاختبار عبدالله عمر مساوي.

من جيبوتي ملازم بحري تحت الاختبار ادريس جيجي موسى.

القوة الجوية ملازم طيار تحت الاختبار عمر أيمن محمد وجيه.

ملازم تحت الاختبار عبدالرحمن صبري محمد محمود.

الفنية العسكرية ملازم أول تحت الاختبار أحمد عبداللطيف.

من البحرين ملازم أول تحت الاختبار عبدالعزيز حسن يوسف.

الدفاع الجوي ملازم أول أنور أسامة أنور.

من السعودية ملازم أول تحت الاختبار عمر محمد عطية الزهراني.

من طب القوات المسلحة ملازم أول تحت الاختبار أحمد هشام عبدالفتاح خفاجى.

ملازم أول طبيب امتياز تحت الاختبار أحمد إبراهيم الدهشان.

من جنوب السودان ملازم أول تحت الاختبار طبيب اجيو ماجورش.

العسكرية التكنولوجية ملازم أول تحت الاختبار أبانوب رفعت شحاتة.

من جمهورية جزر القمر المتحدة ملازم أول تحت الاختبار زغلول محمد ضيا.