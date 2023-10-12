مع انتهاء التصوير. "عادل مش عادل" يدخل مرحلة المونتاج استعدادًا للعرض

انتهى صناع فيلم عادل مش عادل من تصوير مشاهد العمل الذي يخوض بطولته الفنان أحمد الفيشاوي، ليبدأ المخرج احمد يسري مرحلة المونتاج خلال الأيام المقبلة، استعدادا لطرح العمل بالسينمات قريبًا.

فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

"ورد ريحان" آخر أعمال الفيشاوي

من ناحية أخرى، ينتظر أحمد الفيشاوى عرض فيلم "ورد ريحان" الذى انتهى من تصويره قبل عدة أشهر، وهو تأليف وإخراج محمد نبيل.

ويشارك في بطولة العمل كل من رانيا يوسف، أسما سليمان، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، نبيل عيسي.

ويجسد الفيشاوى في أحداث العمل، دور "زين" وهو شخص مريض نفسي، يعاني من كذب المحيطين به