الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بحضور الرئيس السيسى.. تفاعل جماهيرى مع حفل تخرج دفعات الكليات العسكرية (فيديو)

حفل تخريج دفعات
حفل تخريج دفعات الكليات العسكرية

نشرت الصفحة الرسمية لقناة "أون" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بثًا مباشرًا لحفل تخرج الكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع البث المباشر الذي تنقله قناة "أون"، لحفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية.

وعلق محمد حمدي: " تحيا مصر تحيا السيسى"، وكتب علي حسن: "يحيا الجيش المصري ورجاله".

تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية بحضور الرئيس السيسى

انطلق فى الخامسة من مساء اليوم الخميس، حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بالتزامن مع احتفالات مرور 50 عامًا على حرب أكتوبر المجيدة.

https://www.facebook.com/ONtv/videos/350283620679873

 

وسط حضور أهالي تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، في حالة من البهجة والسعادة.

معلومات عن الكلية الحربية

الكلية الحربية التى أنشئت 1811م، وتعد الصرح العسكرى العلمى الأكبر فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وحرصًا من موقع "الدستور" على تقديم خدمة مميزة لمتابعيه، نقدم لكم بثًا مباشرًا لحفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية والكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن الأكاديمية العسكرية المصرية حريصة على تقديم أفضل ما لديها فى جميع القطاعات.

الكليات التي تضمها الأكاديمية العسكرية

تجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية العسكرية المصرية تضم كليات (حربية– بحرية– جوية– دفاع جوى) والكليات العسكرية، (الكلية الفنية العسكرية– كلية الطب بالقوات المسلحة– الكلية العسكرية التكنولوجية ).

قناة اون اون بث مباشر حفل تخرج الكليات العسكرية الكليات العسكرية

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