حملة للتبرع بالدم لدعم الفلسطينيين بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان (فيديو)

عرضت قناة "إكسترا نيوز" فيديو يرصد تنظيم حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين بكلية هندسة المطرية التابعة لجامعة حلوان.

وأظهر الفيديو الطلاب وهم ينتظرون التبرع بالدم لصالح أبناء الشعب الفلسطيني الذي يعاني من حصار قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال.

يذكر أن مؤسسة حورس للرعاية الصحية بالجيزة، نظمت أيضًا حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين، كما أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية.